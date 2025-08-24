Cal Raleigh entra a los libros de historia de las Grandes Ligas en victoria de Seattle Mariners

Comparta este artículo

Seattle, Estados Unidos.- Si hay un nombre que este 2025 ha destacado por completo en el mejor diamante del mundo, ese es Cal Raleigh, ya que el cañonero no se cansa de hacer historia. Ahora, este domingo 24 de agosto, estableció una nueva marca dentro del beisbol de las Grandes Ligas.

El cañonero fue pieza importante en la victoria de los Seattle Mariners 11-4 sobre los Athletics, ya que el receptor conectó sus jonrones 48 y 49 de la actual temporada, superando con esto al legendario venezolano Salvador Pérez (2021) para convertirse en el cátcher regular con más bambinazos en una sola campaña de la MLB.

Batazos históricos.

La fiesta comenzó desde muy temprano, ya que en el primer inning, Raleigh se hizo notar al mandar a volar, fue una recta a 91.7 millas por hora de Jacob López, que terminó por decir adiós en el T-Mobile Park, a 448 pies, figurando hasta el momento en su jonrón más largo de este año.

Luego, en el segundo episodio, el actual ganador del 'Festival de Cuadrangulares' se abalanzó sobre un cambio de velocidad de López y lo envió 412 pies contra la pizarra del jardín izquierdo. Ambos fueron tablazos de dos carreras para respaldar a su compañero Logan Gilbert, quien brilló en la lomita de los disparos.

Con todos de pie animando, ni me di cuenta. Fue un momento genial para celebrar. Eso no es algo que se pueda hacer todos los días", dijo el jugador una vez que se terminó el compromiso de este domingo en casa y ante su gente.

El desempeño récord de Raleigh también marcó su noveno juego de múltiples jonrones en lo que va del torneo, superando a Mickey Mantle (ocho con los Yankees en 1961) en la mayor cantidad de juegos de múltiples cuadrangulares para un bateador ambidiestro en una temporada. El próximo gran hito que Raleigh es superar el récord de vuelacercas en una sola campaña de un ambidiestro, los 54 de Mantle en 1961.

Aunque todo fue fiesta, el manager Dan Wilson, quien ha elogiado al receptor de Seattle durante toda la temporada, solo tuvo una queja sobre su jugador y esa fue que tal vez no permaneció en el campo el tiempo suficiente. "Qué hazaña tan increíble. No sé si pueden imaginarse lo grande que es cuando ven a algunos de los jugadores a los que ha superado y la magnitud de ese récord", dijo Wilson.

Fuente: Tribuna del Yaqui