Charros a un paso de la Final de Zona; resultados de las Series de la Zona Sur en LMB

Ciudad de México.- Los Playoffs 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol siguen su curso y en la Zona Sur, ya cuentan con un equipo que está a una sola victoria de clasificarse a la Final de Zona. Los Charros de Jalisco tienen contra la lona a los Algodoneros de Unión Laguna, los cuales podrían ser eliminados hoy mismo.

En el primer compromiso entre los Charros y los Algodoneros, la novena jalisciense venció a sus rivales con marcador de nueve carreras contra tres, con actuación destacada de Willie Calhoun, el cual conectó un cuadrangular, además de producir tres anotaciones. En el juego dos de la serie, los de Zapopan repitieron la dosis, ahora con marcador de siete carreras contra cuatro, apoyados por el madero de Mateo Gil, pues comandó la ofensiva de los Charros.

El juego tres de la Serie de Zona se cargó para el lado de los Charros totalmente, ya que lograron vencer a los Algodoneros con un marcador apabullante de ocho anotaciones sobre una; Luis Payan dio cátedra sobre la loma de lanzamientos, ya que lanzó siete entradas completas, permitiendo tres imparables, entre ellos un cuadrangular solitario, y ponchó a siete rivales.

El Estadio Panamericano de los Charros recibirá el cuarto compromiso de la serie a las 14:00 horas (horario CDMX).

Serie de Zona entre Diablos Rojos del México contra Pericos de Puebla

La Serie de Zona entre los Diablos Rojos y los Pericos inició de gran manera para los líderes del rol general; los 'Pingos' comenzaron la serie en su casa, venciendo 7-2 a sus rivales, comandados por el capitán de la novena, el 'Haper' Gamboa, además de una gran actuación de Brooks Hall. En el juego dos, los escarlatas dominaron el encuentro desde el inicio, concretando la victoria con marcador de ocho anotaciones sobre una.

El tercer encuentro se tuvo que suspender por las torrenciales lluvias que azotaban la zona del Estadio Hermanos Serdán; apenas se alcanzaron a disputar tres entradas completas y se puso en pausa con el marcador cargado hacia los capitalinos; se espera que el encuentro se reinicie para el día de hoy, 24 de agosto, a las 14:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui