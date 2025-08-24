Con doblete de Kylian Mbappé, Real Madrid golea al Real Oviedo en LaLiga

Comparta este artículo

Oviedo, España.- El Real Madrid cumplió con los pronósticos de favorito para su encuentro de la jornada 2 y salió con la victoria; el conjunto 'merengue' venció por goleada al Real Oviedo, el cual se encuentra entre las últimas posiciones de la tabla y todavía no logra anotar su primer gol, lo que lo deja en puestos de descenso.

A los pocos minutos, la escuadra madrileña comenzó a crear oportunidades claras de gol, como al minuto dos, donde consiguieron el primero de nueve tiros de esquina. Tan solo un par de minutos después, Mbappé falló su primer intento por mover las redes, al impactar el balón desde afuera del área. Antes de que el reloj marcara 15 minutos, los dirigidos por Xabi Alonso ya contaban con cuatro córners a su favor.

Al minuto 48, Arda Güler robó el balón en la zona media del campo y comenzó un sprint, permitiendo que Kylian Mbappé se posicionara en los linderos del área. Cuando el futbolista turco le envió el balón al francés, este último recibió el balón de espaldas a la portería rival, pero con un movimiento logró darse la vuelta y quedar solo frente al portero, rematando al segundo poste con un tiro raso y rompiendo el cero en el marcador.

Apenas iniciar la segunda mitad, la ofensiva del Real Madrid salió con la consigna de anotar su segundo gol, con tiros de larga distancia de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Cuando el cronómetro marcaba el 82, Vinícius robó el balón en media cancha y dirigió su carrera hacia el lado derecho del campo, dejando sin marca a Mbappé, que recibió el balón y, sin presión, remató a portería, moviendo las redes por segunda ocasión en el juego.

La tercera anotación cayó en el 90+3, ya que Brahim Díaz puso un centro para Vinícius, el cual recibió el esférico por fuera del área y no se precipitó, definiendo tras desbordar a la defensa con un tiro suave pero con gran colocación, estableciendo el marcador final. Gracias a esta victoria, el Real Madrid empató con seis puntos al Barcelona y al Villarreal, los cuales tienen el mismo número de partidos ganados.

