El mexicano 'Pato' O'Ward hace historia: Es subcampeón mundial de la IndyCar 2025

Milwaukee, Estados Unidos.- El jovencito Patricio O'Ward firmó este domingo 24 de agosto su mejor temporada como piloto profesional, ya que el mexicano aseguró el subcampeonato de la IndyCar tras finalizar en quinto lugar en una de las carreras más complicadas del año: el óvalo de Milwaukee.

Con la actuación de dicho evento, el regio llegó a 507 puntos y superó el mejor registro de su carrera, además, pone su nombre entre los grandes, ya que iguala la mejor posición lograda por un tricolor en la serie, previamente alcanzada por el histórico Adrián Fernández, quien fue vicecampeón de la pasada CART en 2000.

Intensa carrera

La pista en Milwaukee, tal y como se esperaba, estuvo marcada por intensa acción y estrategias de pits que provocaron constantemente cambios en las posiciones. Palou partió desde la pole y mantuvo la delantera, mientras que el famoso 'Pato' cayó varias posiciones en el inicio. Durante la prueba, se registraron varios choques que provocaron banderas amarillas.

Al final, el de Nuevo León resistió los embates, logró mantenerse en el grupo de los punteros y quedó en el quinto puesto para asegurar el segundo sitio de toda la campaña, en la que tuvo una gran productividad al sumar dos victorias, una pole position y 10 veces quedó en los primeros cinco lugares de la competencia.

Ha sido el mejor campeonato que hemos tenido hasta ahora, tanto para mí como para el equipo. Estoy deseando que llegue el próximo fin de semana en Nashville. Vamos a intentar terminar este campeonato con una victoria", declaró el regiomontano de 26 años, una vez que finalizó la carrera.

Durante este 2025, O'Ward sólo fue superado por el cuatro veces campeón Alex Palou, quien este domingo terminó en segundo lugar, demostrando por qué es uno de los mejores del mundo. Mientras que en la carrera de este domingo, la victoria en Milwaukee correspondió a Christian Rasmussen, piloto de Dinamarca de la marca Ed Carpenter Racing, que logró su primer triunfo en IndyCar tras avanzar del noveno, en lo que fue un resultado que no esperaban los amantes del automovilismo.

Por otra parte, a falta de una carrera para el cierre de campaña, O'Ward firmó su mejor temporada desde que llegó a la serie; antes de este año, su mejor momento había sido en el 2021, cuando finalizó con 487 unidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui