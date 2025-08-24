El 'Torito' fuera de la Vuelta a España; ¿Cuándo será la siguiente competencia de Isaac del Toro?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De manera sorpresiva, el ciclista mexicano Isaac del Toro se perderá la Vuelta a España, una competencia de varios días con alto prestigio en el ciclismo europeo, y tampoco aparece entre los atletas confirmados por su equipo, el Team Emirates–XRG, ya que probablemente se encuentre en preparación para un compromiso el próximo mes en la zona de África Oriental.

El originario de Ensenada, Baja California, tuvo su última competencia el domingo 17 de agosto, durante la Clásica de Hamburgo, en tierras alemanas. La prueba de 207 kilómetros constó de, en su mayoría, territorio llano, ideal para los sprinters, por lo que se esperaba que Isaac pudiera competir por las primeras posiciones de la competición. A pesar de que el 'Torito' fue parte de una fuga, con la cual tomaron una ventaja importante, no pudo mantener el ritmo y tuvo uno de sus peores resultados del año, al acabar la Clásica de Hamburgo en la posición 42.

Anterior a su compromiso por Alemania, Isaac del Toro logró una remontada para la historia en la Vuelta a Burgos; el mexicano tuvo un accidente en la etapa 1, mientras comenzaba su sprint final para aspirar a la victoria. En las siguientes etapas supo remontar el déficit del primer día y llegó a la etapa final como el aspirante a la victoria, pero a menos de 16 kilómetros para la meta, Isaac tuvo una ponchadura en su llanta delantera, pero de nueva cuenta, volvió a remontar posiciones y logró convertirse en el primer ciclista azteca en conquistar la Vuelta a Burgos.

Pese a eso, el mexicano se perdió dos competencias que comenzaron esta semana: el Renewi Tour, el cual se realiza entre las colindancias de Bélgica y los Países Bajos, y la Vuelta a Alemania; ambas comenzaron el miércoles 20 de agosto y finalizaron el 24 del mismo mes. De igual manera, se confirmó que Isaac del Toro tampoco participará en la Vuelta a España, debido al plan de desarrollo que su equipo preparó para el mexicano.

Potencialmente, Bretagne Classic será el regreso de Isaac del Toro en el ciclismo, ya que su equipo ya confirmó la participación en la competencia, mas no han comunicado qué integrantes del Team Emirates–XRG asistirán. De no ser así, podría regresar en el Mundial de Ruta que se llevará a cabo en la República de Ruanda, a mediados de septiembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui