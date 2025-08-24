Julio César Chávez Jr. es puesto en libertad; reportan que abandonó el Cefereso 11 de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El exboxeador Julio César Chávez Jr. salió del Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, después de que se le fue otorgada la libertad condicional por un juez en los Juzgados Federales de Hermosillo, ya que determinó tras una audiencia virtual de casi tres horas que no había motivos suficientes para mantenerlo en la prisión de alta seguridad.

Su abogado Rubén Fernando Benítez informó la noche del 23 de agosto la resolución del juez federal Enrique Hernández Miranda, que durante la audiencia se determinó que ninguna prueba presentada al momento justificaba la permanencia de Chávez Carrasco tras las rejas y le concedió la libertad bajo una serie de medidas cautelares. El boxeador puede establecer su residencia en cualquier entidad del país, siempre y cuando asista a las audiencias que se programen; de igual manera, puede abandonar México siempre y cuando solicite un permiso con un motivo válido para viajar al extranjero.

El representante legal de 'Julito' reveló que se establecía un plazo máximo de tres meses para el desfogue de pruebas por parte de la Fiscalía y la pena máxima que podrá enfrentar será ocho años; en caso de no presentar pruebas claras y contundentes, el fallo puede ser a favor del boxeador y quedar absuelto de todas las acusaciones.

A pesar de que se le concedió la libertad condicional, Julio César Chávez Carrasco fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, pero no con la totalidad de los cargos imputados, además de tráfico de armas y nexos con el narcotráfico, pues se le relaciona con el Cártel de Sinaloa, aunque el letrado aseguró que la parte acusatoria basa sus argumentos en relaciones de amistad y su representado jamás formó parte de las actividades económicas del grupo delictivo al que se le relaciona.

Fuente: Tribuna del Yaqui