Julio César Chávez Jr. iría años a la cárcel: Abogado revela posible condena

Hermosillo, Sonora.- El exboxeador Julio César Chávez Jr. fue puesto en libertad condicional la tarde del sábado 23 de agosto, a pesar de que fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada, nexos con el narcotráfico y supuesto tráfico de armas, informó el abogado del excampeón mundial, Rubén Fernando Benítez, el cual, también habló sobre la posible condena que puede enfrentar su cliente.

Después de salir de los Juzgados Federales de Hermosillo, el abogado aseguró que no había pruebas suficientes para inculpar a su cliente de los delitos más graves y que el juez encargado del caso programó la audiencia complementaria para el 24 de noviembre; así mismo, aseguró que la pena máxima que puede alcanzar su cliente, si se presentan pruebas plenas y válidas, será un lapso entre cuatro y ocho años.

Tras una sesión, la cual se prolongó por casi tres horas, el representante legal de Chávez Jr señaló que no se presentó ninguna prueba contundente que ligue a su cliente con las actividades legales de los grupos delictivos, ya que solo están ligado por amistad, pero según relató, en ningún momento se relacionó a las actividades económicas u operativas del Cártel de Sinaloa.

No hay una sola expresión que nosotros hayamos visto; por lo menos el Fiscal no nos la reveló, donde hayamos visto que participó, que forma parte de una organización, que está subordinado, nada de los predicados que exige la ley federal especial; no está presente nada de eso".

De igual manera, señaló que si bien Chávez Carrasco se encuentra en libertad, deberá seguir una serie de medidas cautelares impuestas por el juez federal Enrique Hernández Miranda; 'Julito' deberá permanecer en México y asistir a todas las audiencias, así como evitar cualquier contacto con las personas que promovieron la investigación. El abogado declaró que Chávez Jr puede salir de Sonora y establecer su residencia en cualquier entidad del país e incluso solicitar un permiso para viajar al extranjero, siempre y cuando esté justificado.

Por último, Rubén Fernando Benítez señaló que su cliente está dispuesto a cooperar con las autoridades mexicanas, ya que su máximo interés es 'limpiar' su nombre y esclarecer los hechos. "Mi representado le interesa, es el primer interesado en seguir este proceso para llevarlo a su conclusión y establecer, sin lugar a duda de nadie, soterrar estas especulaciones y conjeturas y demostrar que no tiene culpabilidad alguna".

Fuente: Tribuna del Yaqui