Óscar Valdez, dispuesto a tener otra gran guerra mexicana ante 'El Sugar' Núñez

Ciudad Obregón, Sonora.- Caracterizado por ser un boxeador que se enfrenta ante los mejores, el orgullo sonorense, Óscar Valdez no descartó la oportunidad de tener otra gran guerra mexicana en su carrera, siempre y cuando salga con la mano en alto el próximo 6 de septiembre ante Ricky Medina.

Además del 'Vaquero' Navarrete, con quien ya tuvo dos memorables contiendas, otros pugilistas aztecas como: Eduardo 'Sugar' Núñez, Luis 'Venado' López y Eduardo 'Rocky' Hernández figuran actualmente en las 130 libras.

No me gusta hacer planes, tengo que respetar a mi rival, el boxeo es muy celoso, me tengo que preparar física y mentalmente para este combate. Pero claro que estoy abierto a lo que se venga, mi principal objetivo es volver a ser campeón mundial y si en el camino está pelear ante el 'Sugar' Núñez o cualquier otro mexicano, claro que lo vamos hacer", argumentó el dos veces olímpico en conferencia de prensa en una pregunta para TRIBUNA.

Cabe destacar que el dos veces olímpico tiene un sello en su carrera y ese es el enfrentar a los mejores, sin importar la nacionalidad; por eso ha tenido grandes batallas frente a Navarrete o Miguel Berchelt, a quien derrotó por nocaut el pasado 2021.

"Contento" con su legado

Por otra parte, a sus 34 años de edad y con un sinfín de logros cosechados, tanto en amateur como profesional, Óscar Valdez se siente contento por la gran carrera que ha construido, pero no se siente satisfecho, pues entiende que todavía puede hacer muchas cosas en este deporte.

"Mi futuro no lo sabemos. Puede que esta sea mi última pelea o puede que todavía tenga un par de años más en el boxeo. Voy una pelea a la vez, pero si tuviera que irme del deporte, me sentiría contento por todo lo que hemos logrado, pero no satisfecho, porque siempre podemos hacer algo más. Soy muy crítico conmigo mismo y sé que todavía tengo mucho por dar; quiero volver a ser campeón del mundo, me gustaría demostrar que los grandes boxeadores se forjan una vez que perdieron, se levantaron y volvieron a la cima", puntualizó.

Actualmente, Valdez Fierro se encuentra entrenando en Big Bear, California, junto a Manny Robles, entrenador con el que regresa para la contienda que tendrá este próximo 6 de septiembre ante Ricky Medina en Nogales.

Fuente: Tribuna del Yaqui