'Pato' O'Ward busca su tercera victoria; Dónde ver EN VIVO el GP de Milwaukee de IndyCar

Milwaukee, Estados Unidos.- El piloto mexicano Patricio 'Pato' O'Ward buscará su tercera victoria del año durante el Grand Prix de Milwaukee en la penúltima carrera del año. En la carrera anterior, el regiomontano perdió la oportunidad de remontar en el campeonato de pilotos en la categoría y Alex Palou logró su cuarto título.

El GP de Milwaukee o las 250 Millas de Milwaukee se corre en el autódromo de Milwaukee Mile, ubicado al sur de West Allis, Estados Unidos. El circuito era originalmente usado para carreras de caballos y la primera ocasión que se registró un evento de automovilismo data de 1902, por lo que es el circuito más antiguo vigente del mundo; en 1978 pasó a formar parte de la CART, predecesora de la IndyCar. Tiene una longitud de 1,032 millas por vuelta y cuenta con dos curvas de 9,25 grados de peralte conectadas por dos rectas.

'Pato' buscará ser el segundo piloto nacido en México en ganar las 250 millas de Milwaukee, pues en la edición del 2003, Michel Jourdain Lascurain, nacido en la CDMX pero con ascendencia belga, se alzó con la victoria, perteneciendo al equipo Lola Ford-Cosworth.

Michel Jourdain Lascurain fue el primer mexicano en ganar las 250 millas de Milwaukee

La última victoria en la categoría para Patricio O'Ward fue en el Gran Premio de Toronto, el 20 de julio; en esa ocasión, el piloto mexicano se vio beneficiado del accidente entre Jacob Abel y Josef Newgarden, gracias a su parada temprana en boxes, y logró afianzarse con la primera posición, caso contrario de Alex Palou, el cual se quedó atrapado en la parte media de la tabla, por lo que no pudo avanzar y terminó la carrera en la posición 12.

Dónde ver las 250 Millas de Milwaukee de la IndyCar

Pista: Milwaukee Mile, West Allis, Estados Unidos

Fecha: Domingo, 24 de agosto

Horario: 12:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Disney+

El piloto mexicano partirá de la tercera posición; Palou partirá desde la pole position, con la cual buscará romper la marca de más victorias en una sola temporada. Posterior a la sesión de calificación, Patricio O'Ward comentó estar espectante sobre el anuncio del calendario para el 2026 de la categoría, ya que a lo largo de varios meses negociaron con los directivos de la IndyCar para traer una carrera de regreso a México.

Fuente: Tribuna del Yaqui