Pieza clave del América se pierde la jornada 6 del Apertura 2025 por lesión muscular

Ciudad de México.- Las lesiones siguen siendo un tormento para las Águilas del América, pues por segunda semana consecutiva, no contarán con uno de sus mejores hombres para el encuentro de la jornada 6 del Apertura 2025. Henry Martin, quien también se perdió el encuentro contra Tigres de la UANL el fin de semana anterior, no realizó el viaje con el equipo y se someterá a otras pruebas médicas para determinar la evolución de su problema muscular.

El delantero apenas cuenta con actividad en dos encuentros del actual torneo de la Liga MX; disputó 15 minutos en la jornada 3 contra el Necaxa y regresó a la titularidad contra los Gallos Blancos del Querétaro, pero en ningún encuentro pudo anotar. Después de perderse el encuentro de la jornada 5 contra los regios, 'La Bomba' había regresado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros y se había reportado listo para volver a las canchas.

André Jardine lo incluyó en la convocatoria y, previo al viaje a Guadalajara, Jalisco, comentó no sentirse del todo recuperado y la directiva del club prefirió que se quedara en las instalaciones para realizar otra serie de pruebas médicas. Henry Martin atraviesa una sequía goleadora importante, ya que la última ocasión que logró mover las redes fue en la semifinal del Clausura 2025.

Hoy debuta Allan Saint-Maximin con las Águilas del América

La buena noticia para las Águilas es que en este encuentro podrá debutar su flamante fichaje procedente de Europa, pues Allan Saint-Maximin se integró dentro de la lista de convocados y podrá ver sus primeros minutos en las canchas mexicanas; se prevé que pueda ingresar de cambio para disputar los últimos 15 o 20 minutos del partido, pues los planes del técnico brasileño son que poco a poco vaya tomando ritmo.

Las Águilas del América hicieron oficial la llegada del francés desde el 12 de agosto, con uno de los fichajes más costosos en la Liga MX, pues la firma de Saint-Maximin rondó la cifra de los 12 millones de dólares, por cuatro años de estadía. A través de las redes sociales del club 'Azulcrema' se observó que Allan ya se encontraba trabajando al cien con el resto del grupo y era cuestión de un par de días para verlo debutar.

Fuente: Tribuna del Yaqui