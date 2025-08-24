Queda definida la parrilla de los playoffs en la Nascar Cup: Daniel Suárez se quedó muy cerca

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- El momento de la verdad ha llegado para la Nascar Cup Series, pues después de una intensa carrera en Daytona este fin de semana, ya quedaron definidas las dos últimas plazas en la parrilla de playoffs de este importante circuito.

A falta de algunas posiciones para la siguiente ronda, la batalla por los puntos se decidió antes del final de la Etapa 1, donde Ryan Blaney, fiel a su costumbre, se impuso en una impresionante photo finish a cuatro bandas, rodeado de competidores que se arrancaban con la obligación de ganar.

Incluyendo la gran actuación de Blaney, 14 pilotos más aseguraron su lugar en los playoffs con victorias a principios de la temporada; algunos de los que consiguieron el boleto son: Denny Hamlin, Shane van Gisbergen, Kyle Larson, Christopher Bell, William Byron, Blaney, Chase Briscoe, Bubba Wallace, Joey Logano, entre otros.

Se quedó cerca

Por su parte, el piloto mexicano Daniel Suárez hizo su mejor esfuerzo a lo largo del año; sin embargo, el potencial de su auto jamás le acompañó como hubiera querido para ser más competitivo y no pudo entrar a la siguiente ronda. En la carrera de este fin de semana, el azteca todavía pelea por la victoria en el mítico óvalo de Daytona.

El objetivo para 'Dani' era instalarse entre los 16 mejores pilotos del año y aspirar al Campeonato de Piloto, pero se quedó con las ganas luego de finalizar en el segundo puesto apenas por detrás del vencedor Ryan Blaney. El de Nuevo León se quedó a 32 milésimas de triunfar y poder entrar a los playoffs en algo que sería histórico para el país.

No podíamos habernos quedado más cerca. Teníamos un buen auto. Funcionaron los ajustes hacia el final. Estuvimos competitivos en la primera parte de la carrera con una gran arrancada, pero enfrentamos algunos contratiempos y perdimos muchas posiciones hacia la tercera etapa. Pero no podíamos darnos por vencidos. Había que dejar todo en la pista. Esas últimas 10 vueltas fueron grandiosas; desafortunadamente, estuvimos muy cerca, pero no nos alcanzó", comentó Suárez, una vez que terminó la carrera.

Pilotos que entraron a los playoffs

Kyle Larson (2032 puntos) William Byron (2032 puntos) Denny Hamlin (2029 puntos) Ryan Blaney (2026 puntos) Christopher Bell (2023 puntos) Shane van Gisbergen (2022 puntos) Chase Elliott (2013 puntos) Chase Briscoe (2010 puntos) Bubba Wallace (2008 puntos) Austin Cindric (2008 puntos) Ross Chastain (2007 puntos) Joey Logano (2007 puntos) Josh Berry (2006 puntos) Tyler Reddick (2006 puntos) Austin Dillon (2005 puntos) Alex Bowman (2002 puntos)

Fuente: Tribuna del Yaqui