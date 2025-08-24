Ranger Suárez lanza joya desde la loma y los Phillies vencen a los Nationals por la mínima

Comparta este artículo

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies vencieron a los Washington Nationals por segundo día consecutivo; el abridor de los locales, Ranger Suárez, tuvo otra salida de calidad, ya que fue el principal responsable de la victoria de su equipo, con marcador de tres carreras contra dos.

El ganador del encuentro fue el originario de Pie de Cuesta, Venezuela, ya que lanzó siete entradas completas, en las cuales solo le conectaron tres imparables y dejó a la ofensiva de los Nacionales en cero, además de los once ponches recetados; en sus últimas dos aperturas, Ranger Suárez acumula 13.2 entradas lanzadas con solo dos carreras limpias admitidas y un total de 21 ponches recetados, además de salir con la victoria en las dos apariciones.

Los bateadores de los Phillies atacaron temprano en el encuentro, pues las anotaciones alcanzadas cayeron en las primeras entradas transcurridas; en el cierre de la segunda, Nick Castellanos y Harrison Bader dieron la voz de ataque al ligar imparables y ambos fueron enviados al plato con un batazo de dos estaciones por parte de Rafael Marchán.

Tan solo una entrada después, el mismo Marchán produjo la tercera anotación para los Phillies, al recibir una base por bola con caja llena, producto del descontrol de Jake Irvin, abridor de los capitalinos que cargó con la derrota, al solo poder lanzar 2.2 entradas, recibiendo las tres carreras limpias y seis imparables.

El encuentro se mantuvo sin novedades hasta la salida de Suárez por parte de los locales, pues, ante la serpentina de José Alvarado, relevista de Philadelphia, los Nacionales se quitaron la blanqueada; con caja llena y sin outs, James Wood conectó un roletazo para doble play, lo que fue suficiente para que la novena de Washington anotara su primera carrera. En la última tanda con el madero, Luis García Jr. conectó un cuadrangular solitario, marcando la segunda rayita para los Nacionales.

Los Philadelphia Phillies se enfrentarán mañana a los New York Mets, sus rivales directos dentro de su división, en una serie que, sin duda, definirá el equipo que se quedará con el banderín de la División Este en la Liga Nacional, mientras que los Washington Nationals viajarán hasta la 'Gran Manzana' para enfrentarse a los New York Yankees, quienes llegan urgidos de victoria.

