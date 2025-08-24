Sultanes buscará su segunda final consecutiva; resultados de las Series de la Zona Norte en LMB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol en la Zona Norte tendrán su cuarto compromiso de manera normal y los Sultanes de Monterrey son los únicos que pueden finiquitar su serie de zona en cuatro juegos, pues los 'Fantasmas Grises' están 3-0 arriba sobre los Tecolotes de los Dos Laredos.

Los Sultanes han mostrado su superioridad a lo largo de la Serie de Zona, pues han ganado todos los encuentros de manera dominante; el juego 1, los regios lo ganaron con pizarra de 11 carreras contra 2, guiados por el madero de Donovan Casey, el cual produjo tres carreras. Para el segundo compromiso, aunque en el marcador no se reflejó tanta diferencia, los de Monterrey volvieron a imponerse; Manny Bañuelos lució intratable y fue respaldado por el bullpen de su equipo, logrando la victoria con marcador de 3 carreras contra 1.

Para el tercer juego de la serie, volvió la superioridad de los Sultanes, pues lograron una holgada victoria, con marcador de 11 carreras sobre 1; el histórico infield Ramiro Peña tuvo jornada de cuatro imparables, entre ellos un cuadrangular y tres carreras producidas, al igual que la 'Chule' Mendoza, con las mismas producidas. Los Sultanes de Monterrey buscarán finiquitar la serie en el juego 4 celebrado en el Walmart Park, a las 17:00 horas (horario CDMX).

Serie de Zona entre Guerreros de Oaxaca contra Piratas de Campeche

La serie entre los Guerreros y Piratas ha sido la más pareja hasta hoy, pues es la única que cuenta con división de resultados; en el primer compromiso, la novena de Oaxaca recetó una paliza a sus rivales, ya que terminaron el encuentro con marcador de 15 carreras contra 1. Emilio Bonifácio y Ricardo Valenzuela tuvieron grandes aportaciones con el madero, impulsando tres carreras cada uno. El segundo encuentro fue de alto carreraje, pero repartido entre las dos novenas; de nueva cuenta, los Guerreros se alzaron con la victoria, pero esta vez por la mínima, con marcador de 8 carreras contra 7.

Para el juego 3, los Piratas de Campeche le devolvieron el favor a sus rivales, ya que evitaron la barrida con una victoria dominante; Félix Pérez fue el mejor bateador para los de casa, aportando tres anotaciones al marcador final de 5-3. Los Piratas buscarán empatar la serie en el encuentro de hoy, en el Estadio Cruz Azul Nelson Barrera Romellón, a las 17:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui