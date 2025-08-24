VIDEO: Hijo de excampeón de UFC se sale del guion y casi mata a golpes a un luchador

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El sábado 23 de agosto de 2025, una jornada de lucha libre se salió de control luego de que el peleador de MMA, Raja Jackson, saltó al ring y le propinó una brutal golpiza a un luchador. El evento fue organizado en California, Estados Unidos, por la promotora Knokx Pro Wrestling y fue transmitido a través de la plataforma de streaming Kick. El momento de la agresión rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando una enorme indignación entre los amantes del wrestling y la comunidad en general.

En el material se puede apreciar cómo Raja, hijo de Quinton 'Rampage' Jackson, excampeón de peso pesado de UFC, ingresó al cuadrilátero y se dirigió con el luchador Syko Stu, a quien cargó y posteriormente azotó con fuerza desmedida contra el ring. Ya con el gladiador semiinconsciente, el vástago de 'Rampage' Jackson se montó sobre él y le lanzó al menos 20 golpes directos a la cabeza, en un ataque que pudo acabar en una tragedia.

Según medios especializados como Fightful, la intervención por parte de Raja Jackson estaba pactada como una historia o 'angle' planeado (conocido en este tipo de entretenimiento como 'work'). La narrativa involucró al artemarcialista y Syko Stu, cuyo nombre real es Stuart Smith, con un careo previo a esta función de lucha libre, en donde Smith le propinó un golpe al joven de 25 años con una lata y éste iba a tener la oportunidad de 'vengarse' durante el combate.

A través de un comunicado, Knokx Pro Wrestling calificó la participación de Raja como "un acto atroz" y reprobó el accionar violento por parte del peleador, quien es profesional desde 2023. Por su parte, 'Rampage' Jackson se pronunció sobre el hecho mediante una publicación en su cuenta de X y, aunque reconoció la gravedad de los hechos, catalogó todo lo acontecido como "un trabajo que salió mal".

Quiero aclarar la información errónea sobre mi hijo Raja. Me han confirmado que el luchador (Stewart Smith, también conocido como Syko Stu) está despierto y estable. Raja recibió un golpe inesperado en la cabeza momentos antes del combate de Smith. Le dijeron que podría vengarse en el ring; pensé que era parte del espectáculo. Fue una decisión equivocada y un trabajo que salió mal. Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que ver con un evento como este".

¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo! Sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento hace solo unos días y no tenía nada que ver con contacto físico. Como padre, estoy profundamente preocupado por su salud y el bienestar del Sr. Smith. Dicho esto, estoy muy molesto por lo que haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Pido disculpas en su nombre y en nombre de KICK por la situación", se puede leer en el comunicado de la leyenda de UFC.

Raja Jackson enfrenta fuertes críticas por su comportamiento y, a pesar de que aún no se confirma si tendrá problemas legales, se especula que podrían existir acciones legales por parte de la empresa y del luchador afectado, cargos que podrían escalar hasta intento de homicidio si es que así se determina durante las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui