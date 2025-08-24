Comparta este artículo

Quito, Ecuador.- La madrugada de este domingo 24 de agosto de 2025, Marcos Olmedo, futbolista que milita en el Mushuc Runa de la Primera División de Ecuador, perdió la vida en un accidente automovilístico registrado en la provincia norteña de Esmeraldas de su país natal. Informes policiales indican que a causa del percance vial otras dos personas, de entre 30 y 34 años de edad, también fallecieron, según informó ECU-911.

El equipo de Olmedo, la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) y otros clubes del país lamentaron la pérdida del mediocampista de 26 años. En 2024, el originario de Guayaquil se consagró campeón de la Copa Ecuador con El Nacional y para esta temporada pasó a formar parte de la plantilla del Mushuc Runa, club sensación de la presente edición de la Copa Sudamericana al ser el equipo que más puntos sumó en la fase de grupos.

Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos", expresó Mushuc Runa, último equipo del deportista fallecido, en sus redes sociales.

Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Futbol se pronunció al respecto y externaron sus condolencias hacia la familia y amigos cercanos del jugador, además de destacar su amplia trayectoria defendiendo la playera de distintas escuadras como Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, todos cuadros que competen en la liga ecuatoriana. Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro Serie A, se manifestó igualmente.

Qué tristeza. Mi sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Marcos Olmedo. Que descanse en paz", escribió el mandamás de la liga ecuatoriana en su cuenta de X.

Al luto por Marcos Olmedo se unieron otros equipos de los que alguna vez formó parte como Aucas, El Nacional y Liga de Quito, así como otros que lo tuvieron como rival dentro del terreno de juego como Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle. A lo largo de su trayectoria profesional, Marcos Olmedo registró un gol y ocho asistencias desde su debut en el año 2028.

Fuente: Tribuna del Yaqui