Claudia Sheinbaum felicita a los atletas mexicanos que participaron en los Panamericanos Junior

Ciudad de México.- La delegación tricolor firmó este año en Asunción una de sus mejores actuaciones en los Juegos Panamericanos Junior, al terminar en el cuarto lugar del medallero con 129 metales. Ante esa gran actuación, este lunes 25 de agosto en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su felicitación a los atletas aztecas que participaron en tierras paraguayas.

Los apoyará

La mandataria, además de reconocer el gran trabajo de los protagonistas, aseguró que contarán con respaldo permanente para que sus entrenadores puedan seguir asistiendo a competencias internacionales, lo que ayudará a que los jóvenes adquieran mayor experiencia rumbo a los Juegos Olímpicos que estén en puerta.

Se trata de que cada deportista tenga su apoyo permanente, garantizarles sus entrenadores y entrenadoras, y también que puedan seguir asistiendo a eventos deportivos que les permitan tener mayor experiencia para la Olimpiada", aseguró la presidenta durante su tradicional conferencia de prensa.

A su vez, Claudia Sheinbaum dio un espaldarazo al exclavadista Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a quien dijo "está trabajando muy bien y tiene mucho reconocimiento de todos los atletas y deportistas", pues se encuentra fomentando programas que buscan asegurar la preparación de las y los representantes mexicanos en torneos internacionales.

Cabe destacar que la actividad de los atletas tricolores en los Juegos Panamericanos Junior, terminó el pasado sábado, donde se despidieron entre los mejores cuatro países de la competencia. México finalizó en cuarto lugar, con 129 preseas (29 oros, 45 platas y 55 bronces).

Pero no solamente fueron los reconocimientos para los deportistas que estuvieron en Paraguay, ya que la presidenta felicitó al representativo mexicano de beisbol, que el domingo se proclamó campeón de la Serie Mundial Cal Ripken 2025 tras superar a Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui