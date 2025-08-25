David Faitelson confronta en plena transmisión a Andrés Vaca por favoritismo al América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico periodista David Faitelson está siendo blanco de críticas por la afición del América, pues, en el partido entre los 'Azulcrema', el analista de TUDN confrontó al narrador Andrés Vaca y al exárbitro Fernando Guerrero por su supuesto favoritismo a las Águilas tras una polémica decisión arbitral.

Fue en el inicio del encuentro perteneciente a la jornada 6 del Apertura 2025 cuando se detonó la polémica; corría el minuto 20 del primer tiempo cuando el árbitro Marco Ortíz, marcó un penal a favor de los de Coapa por una supuesta mano dentro del área; el narrador principal de TUDN, Andrés Vaca, dijo la ya popular frase entre los aficionados del futbol mexicano "Penal para el América", lo que pareció no agradarle al periodista israelita.

De manera repentina, Faitelson interrumpió al cronista, diciendo con ironía que los penales para las Águilas "no son nada nuevo"; el 'Cantante' Guerrero, que se encuentra dentro del grupo de analistas en las transmisiones, apoyó la decisión tomada por el árbitro central, argumentando que la mano era responsabilidad del jugador, pues se barrió con el brazo extendido, impactando el esférico e interrumpiendo su trayecto.

El exreportero de ESPN Y TV Azteca quiso debatir con Guerrero, diciendo que el movimiento realizado por Borja fue algo natural, a lo que el 'Cantante' se limitó a decir que la jugada estaba bien juzgada. No contento con eso, David Faitelson llevó la polémica a las redes, realizando una serie de publicaciones, en las cuales recalcaba no estar de acuerdo con lo visto en la cancha.

No fue la primera pelea entre David Faitelson y Fernando Guerrero

No fue la primera ocasión que Faitelson y el 'Cantante' Guerrero se confrontan durante un programa en vivo, ya que hace apenas un par de semanas, tuvieron un acalorado debate en redes, que terminó con una discusión durante el programa de TUDN, 'La Jugada'. Todo comenzó por un reclamo realizado por el exárbitro con respecto al tema de las amenazas a Katia Itzel García, lo cual pareció molestarle a Faitelson.

Tras la primera discusión en X, Faitelson desafió en televisión nacional a Guerrero, continuando con el debate, subido de tono, ante la mirada atónita de sus compañeras, ya que David se decía sorprendido de que se estuviera minimizando las amenazas lanzadas en contra de Katia Itzel García.

Fuente: Tribuna del Yaqui