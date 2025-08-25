Director técnico del Atlas rompe en llanto en medio del partido contra Aguilas del América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este fin de semana, de tuvo un reencuentro muy emotivo en la Liga MX, pues un técnico histórico para el Atlas, regresó al banquillo tras darle los mejores años en su historia mas reciente; el argentino, Diego Cocca regresó como entrenador al equipo con el cual, logró un bicampeonato lleno de nostalgia para toda la afición 'Rojinegra'.

Cocca, que fue anunciado de regreso el 12 de agosto, luego de que su anterior técnico, Gonzalo Pineda, renunciara al puesto después de tener un pésimo arranque en el torneo Apertura 2025, además de quedar eliminado de la Leagues Cup.

El técnico fue confirmado mediante un emotivo vídeo a través de sus redes sociales, además de varias publicaciones del equipo, en las cuales, recordaban los años en los cuales, el club logró el bicampeonato y rompieron una sequía de más de 70 años sin levantar el trofeo del torneo profesional de México. Cómo si fuera cosa del destino, su debut sería en el Estadio Jalisco, con su gente y contra uno de los clubes más odiados en el país, las Águilas del América.

Cuando los equipos saltaron al campo, fue notoria la falta del entrenador de los locales, el cual, se encontraba en el túnel que da a la cancha; ante esto, la barra del Atlas comenzó a desplegar un tifo gigante, con la cara de Diego Cocca y el mensaje "Rojinegro y de Atlas voy enamorado". Al verlo, el mandamás del banquillo rompió en llanto y, a la distancia, agradeció tan buen gesto hecho por la afición del equipo.

La afición del Atlas brindó una calida bienvenida a su entrenador

En la rueda de prensa, posterior al compromiso contra el América , Diego Cocca volvió a agradecer tan noble gesto que recibió. " Agradezco muchísimo el cariño de la gente, el telón que pusieron, muy emotivo, muy contento. Me da muchas más ganas, muchas más fuerza para seguir trabajando convencido de que este equipo le va a dar alegrías a toda la gente", señaló el argentino.

También, exjugadores del Atlas que compartieron partidos con Cocca, como el delantero mexicano, Julián Quiñónez, compartieron la emotiva imagen a través de sus redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui