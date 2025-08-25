El mexicano Jarren Duran se va para la calle y le da la victoria a los Red Sox sobre Orioles

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- Los Boston Red Sox vencieron a los Baltimore Orioles en un apretado encuentro con marcador de cuatro carreras contra tres; el mexicoamericano Jarren Durán fue el héroe del encuentro, ya que con un cuadrangular, le dio la vuelta a la pizarra y aseguró la victoria para los de Massachusetts, Estados Unidos.

El ganador del encuentro fue Richard Fitts, tras entrar de relevo en la segunda entrada, ya que Brennan Bernardino fungió como opener y lanzó una entrada en blanco; Fitts completó cuatro entradas sobre la loma, permitiendo dos imparables, entre ellos un cuadrangular y tres carreras limpias; el veterano japonés, Tomoyuki Sugano, tuvo apenas su quinta derrota de la temporada, pues recibió las cuatro carreras por parte de Boston en seis entradas lanzadas.

El novato, Roman Anthony, abrió el marcador del encuentro de manera instantánea, ya que apenas al quinto lanzamiento del juego, conectó un cuadrangular solitario por el jardín central. Colton Cowser, patrullero de los Orioles, empató el encuentro por la misma vía de la anotación de Boston en el cierre del segundo inning.

Una entrada después, la ofensiva local tomó la delantera por primera ocasión en el partido, como resultado del descontrol por parte del lanzador de los Red Sox; los Orioles llenaron las almohadillas sin conectar ningún imparable, pues Gunnar Henderson y Coby Mayo recibieron bases por bola, complementados por Ryan Mountcastle, el cual fue golpeado por un lanzamiento de Fitts. Colton Cowser fue el encargado de mandar dos rayitas más a la registradora con un imparable al jardín central.

Al llegar la quinta entrada, Connor Wong dio la voz de ataque para Boston al conectar su segundo imparable del encuentro, seguido por Roman Anthony, ligando hits; Jarren Duran se colocó en la caja de bateo y conectó un splitter que se quedó en el centro de la zona de strike, depositando la bola detrás de la barda del jardín central. El jugador con descendencia mexicana cuenta con 73 carreras remolcadas en la temporada y está a solo dos rayitas de romper su marca personal de 75, establecida apenas el año anterior.

Fuente: Tribuna del Yaqui