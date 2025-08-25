Familiar de Alexis Vega protagoniza pelea en el partido entre Diablos del Toluca y Cruz Azul

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un nuevo incidente relacionado con familiares de algún futbolista se volvió a suscitar, pues una el circulo cercano del capitán del actual campeón de la Liga MX fue retirada de las gradas del Estadio Olímpico Universitario; se trata de una cuñada de Alexis Vega, la cual fue insultada y 'bañada' en cerveza mientras un hombre la acompañaba a la salida.

Durante el sábado que comprendió la jornada 6, la casa de los Pumas fue asignada al Cruz Azul por el proceso de remodelación del Estadio Azteca; la 'Máquina' recibió a los Diablos del Toluca. En la cancha, el encuentro transcurrió con normalidad y los locales salieron con la victoria con marcador de un gol a cero, pero en el graderío del inmueble, por segunda consecutiva, sucedió una agresión a familiares de algún futbolista.

El altercado comenzó por una supuesta agresión a la familiar de Vega, por lo cual ella reaccionó y se comenzaron a insultar mutuamente, al punto que la dama tuvo que ser retirada del inmueble, pero en el camino, le comenzó a restregar a los asistentes el exorbitante sueldo del futbolista, lo que le valió para que fuera empujada y le lanzaran vasos con cerveza.

Después de que el video se hiciera viral en redes sociales, la mujer en cuestión salió a aclarar lo sucedido, pues en un inicio se especuló que se trataba de la esposa de Alexis Vega, pero a través de su cuenta personal, confirmó que se trataba de ella y pidió disculpas por los hechos, argumentando que la afición del Azul se metió con ella y otros familiares de más jugadores de la plantilla.

Directiva de Diablos Rojos del Toluca rompe el silencio por los hechos violentos

A través de las redes sociales del equipo se dio a conocer un comunicado en el cual la directiva del 'Chorizo Power' lamentó los hechos ocurridos durante el encuentro del Toluca y el Cruz Azul; de igual manera, aclararon que la persona que se observó en el vídeo no era la esposa de Vega y, por último, recalcaron que la institución está en contra de cualquier acto de violencia y revisarán de cerca lo suscitado en las gradas del Estadio Olímpico Universitario.

Fuente: Tribuna del Yaqui