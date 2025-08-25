Gimnasio Municipal Rafael Lira García abrirá sus puertas en el regreso de Box Televisa a Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Será el 6 de septiembre de este año, cuando el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, de Ciudad Obregón haga su reestreno en una función de boxeo, que será transmitida a nivel nacional e internacional por la cadena Televisa.

Este lunes 25 de agosto en conferencia de prensa, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano y el promotor, Emanuel Romo, dieron a conocer la noticia, donde manifestaron que este evento significará el regreso del inmueble a la actividad deportiva en Ciudad Obregón.

Por otra parte, se informó que la cartelera será proyectada a nivel internacional por la cadena TUDN y por la aplicación de VIX, por lo que estará respaldada por la presencia de grandes pugilistas que viven un gran momento en el 'Deporte de los Puños'.

En el combate estelar, el invicto mochitense Rosario 'Pinocho' Sánchez (20-0) se medirá al panameño exretador al título Jaime Arboleda (20-4) en el combate estelar. La pelea es sumamente importante para el de Sinaloa, pues en caso de obtener la victoria, se pondría en la antesala de una eliminatoria mundial.

Mientras que en la coestelar, el empálmense Marco Cota (12-1) volverá a verse las caras frente a Brayan Aguirre (7-1), ambos se enfrentaron el pasado mes de abril en lo que fue una pelea de toma y daca que terminó como empate en el puerto de Guaymas.

A su vez, esa misma noche, Danitza 'Cobrita' Martínez (5-0) pondrá en riesgo su invicto contra la exretadora al título mundial Mirna 'Diabla' Sánchez (8-2) de Ciudad Juárez. El cruce de estilos de amabas pugilistas pinta para ser la guerra que se robe los reflectores en la velada.

Por otra parte, el jovencito cajemense, Pedro Peñuñuri volverá a subir al ring ante un rival por determinar. Otro de los nombres que verán acción son: Alejandro Cota (8-1) vs Manuel 'Pollito' Escudero (5-1), además del sonorense Alex Fuentes.

Cabe destacar que esta cartelera será el primer evento deportivo que se realice en el recién remodelado Gimnasio Municipal Manuel Lira García, de Ciudad Obregón. En el show, se espera la presencia de Marco Antonio Barrera y Carlos Aguilar.

