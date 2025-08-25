Los monoplazas regresan a las pistas; la F1 reinicia su calendario esta semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tres fines de semana, los monoplazas volverán a acelerar en las pistas, pues la categoría reina del automovilismo está de regreso a las actividades; la Fórmula 1 reiniciará su calendario con el Gran Premio de los Países Bajos y seguirá la disputa por el Campeonato de Pilotos y el Campeonato de Constructores 2025.

Los McLaren encabezan ambos campeonatos, pues han demostrado un dominio total después de una reestructuración, que los llevó de la media parrilla a pelear por las victorias en todos los grandes premios; el Campeonato de Pilotos lo lidera Oscar Piastri, el cual comenzó siendo el segundo piloto de la escudería, pero con cada resultado, se convirtió en la prioridad para el equipo, superando a su compañero del equipo naranja, Lando Norris.

El australiano acumula 284 puntos, pues en los 14 GP que se han corrido al momento, ha registrado 6 victorias, además de subir al podio en 5 ocasiones, y su compañero inglés, Norris, se encuentra en segunda posición, con 275 unidades y 4 GP ganados; en los 14 Grandes Premios disputados, solo uno no ha contado con al menos un piloto de McLaren en el podio. Max Verstappen se encuentra en tercera posición, aunque alejado, ya que solo ha conseguido 187 puntos.

Top 10 del Campeonato de Pilotos previo al reinicio de la F1

En el Campeonato de Constructores se mantiene el dominio de los McLaren como en el de pilotos; los de Woking, Inglaterra, cuentan con 559 puntos, superando de manera amplia al segundo lugar, Ferrari, quienes han logrado solo 260 unidades, por lo cual la escudería naranja tiene asegurado el título por equipos.

Campeonato de Constructores de la F1

Las novedades sobre Sergio 'Checo' Pérez

Antes del parón de verano para la F1, varios medios especializados aseguraron que, previo al reinicio del calendario de la categoría, se iba a oficializar el fichaje de 'Checo' Pérez con Cadillac F1, pero, conforme avanzaron los días de la pausa, todo parecía indicar que dicha firma se había cancelado. Apenas hace un par de días, los medios europeos retomaron lo anunciado, asegurando que el acuerdo está cerrado para ambas partes y no descartan que el anuncio se haga antes de la primera práctica libre del GP de los Países Bajos.

Fuente: Tribuna del Yaqui