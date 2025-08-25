Luis Urías es puesto en asignación por los Athletics; el sonorense se queda sin equipo en MLB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, la segunda mitad del calendario de la MLB está siendo una etapa complicada para los peloteros mexicanos en la gran carpa, ya que uno de los pocos que aún seguían activos fue inhabilitado por su club. El infielder sonorense, Luis Urías, fue puesto en asignación por los Oakland Athletics, por lo que deberá buscar un nuevo equipo o llegará a la agencia libre en el mes de noviembre.

El de Magdalena de Kino, Sonora, tuvo un gran inicio de temporada con los Atléticos, con los cuales firmó un contrato de un año por 1.1 millones de dólares. El primer mes de actividad, se mantuvo dentro de los líderes del conjunto en promedio de bateo hasta que las lesiones comenzaron a mermar su rendimiento.

A inicios de julio, el menor de los Urías ingresó a la lista de lesionados por una distensión en la corva de la pierna derecha; con la fecha límite de transacciones de MLB por llegar, Luis figuraba para convertirse en moneda de cambio para los de Sacramento, pero su paso por la lista de lesionados acabó con las posibilidades de tenerlo en una transacción.

A falta de más de un mes por jugar y con las oportunidades de entrar a playoffs prácticamente nulas, los Athletics optaron por dejar poner en asignación al 'Wicho' para abrirle paso a Zack Gelof en el roster, el cual fue llamado de AAA. Urías deja al equipo después de 287 turnos al bat, en los cuales promedió .230 de average, con ocho cuadrangulares y 25 carreras producidas. Con el guante lució mejor, pues de 278 oportunidades como jugador de cuadro, solo cometió 5 errores, dejando un promedio de arriba de .920.

Luis Urías dependerá de la directiva del club, ya que pueden reasignarlo en ligas menores o cederlo a algún otro equipo; la tercera opción será que el sonorense vaya a la agencia libre y busque algún equipo para la siguiente temporada.

¿Luis Urías en la Liga Arco Mexicana del Pacífico?

Con la novedad sobre el estatus del 'Wicho' en Grandes Ligas, crece la posibilidad sobre un probable regreso del jugador al beisbol invernal mexicano; Urías pertenece a Yaquis de Obregón y la última ocasión que reportó con la 'Tribu' fue en la temporada 2022-2023. El Clásico Mundial de Beisbol comenzará en marzo del 2026, por lo que es necesario para los jugadores mexicanos mantenerse activos para aspirar a representar a México en el importante torneo.

Luis Urías podría regresar con Yaquis de Obregón esta temporada

Fuente: Tribuna del Yaqui