"Me interesa": Islam Makhachev abre la puerta a eventual pelea contra Ilia Topuria

Ciudad de México.- Islam Makhachev tiene claro cuál podría ser siguiente rival en caso de ganar su combate titular ante Jack Della Maddalena, actual campeón de peso wélter de UFC. Durante una conferencia de prensa, el peleador daguestaní dejó claro que se encuentra interesado en un posible "super combate" frente a Ilia Topuria, actual monarca ligero y el número uno en el ranking libra por libra.

Desde el año pasado se habla de un posible enfrentamiento entre Makhachev y 'El Matador', sin embargo, el ruso optó por dejar vacante el cinturón de peso ligero y subir a las 170 libras en busca de un segundo campeonato. La decisión de 'La Águila de Daguestán' derivó en una pelea titular entre el hispano-georgiano y Charles Oliveira, excampeón de las 155 libras, la cual se realizó en UFC 317, en Las Vegas.

Con una impresionante finalización en el primer asalto, Topuria se consagró como campeón de los ligeros y superó a Islam en el ranking libra por libra de UFC. Desde ese momento, aficionados y prensa especializada han abogado por un combate entre Ilia Topuria y el pupilo más avanzado de Khabib Nurmagomedov, mismo que podría ser factible para el próximo año.

Hay cierta intriga con Topuria. También me interesa ese combate. Quizás podamos organizar algún tipo de 'súper combate'", mencionó el ruso al respecto hace unos días durante un encuentro con medios de comunicación.

Si bien una eventual pelea entre ambos es del agrado de propios y extraños, la realidad es que ambos deberán ganar sus próximos compromisos: Makhachev contra Della Maddalena e Ilia Topuria contra el próximo retador al título ligero. Hasta el momento, el próximo oponente de 'El Matador' es una incógnita, aunque en la mesa existen opciones importantes.

Por un lado está el armenio Arman Tsarukyan, primero en el ranking de peso ligero que supuestamente enfrenta un especie de castigo por parte de Dana White y su equipo tras bajarse de su pelea en UFC 311. Entre otras opciones se encuentran el inglés Paddy Pimblett, con quien Topuria ha protagonizado una intensa rivalidad fuera del octágono, y Justin Gaethje, una opción que ha cobrado fuerza en los últimos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui