"No pertenece a un cártel": Julio César Chávez asegura que su hijo es inocente tras ser liberado

Ciudad de México.- Julio César Chávez, el mejor boxeador mexicano en la historia y padre de Chávez Jr., rompió el silencio después de que su hijo fuera extraditado a México y puesto en libertad condicional la noche del sábado 23 de agosto; el ahora comentarista de TV Azteca afirmó que su hijo no tiene nexo alguno con el narcotráfico y exigió a las autoridades que hagan un proceso justo, que le permita a 'Julito' demostrar su inocencia.

Julio César Chávez Carrasco fue detenido a principios de junio a las afueras de su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, por motivos de su estadía legal en ese país, ya que su visa se había vencido en el 2024; conforme pasaron los días, se reveló que el exboxeador enfrentaba acusaciones por supuestos nexos con el narcotráfico, además de tráfico de armas, y se supo que contaba con una orden de aprehensión en México.

Después de pasar más de un mes detenido en una cárcel en Texas, Estados Unidos, Chávez Jr. fue extraditado a México y recluido en el Cefereso 11 de Hermosillo la noche del 18 de agosto; tras la primera audiencia celebrada en el Juzgado Federal de Hermosillo, vía remota, el juez Enrique Hernández Miranda vinculó a proceso al imputado por los cargos presentados, pero lo puso en libertad condicional, ya que determinó que las acusaciones no eran suficientes para mantenerlo retenido en la prisión de alta seguridad, por lo que se le otorgó la libertad con ciertas medidas cautelares.

Después de la audiencia, el gran campeón mexicano declaró que tanto él como su familia se encuentran felices por el avance en el caso legal de su hijo y, sobre todo, ansiaba verlo y saludarlo en persona. "Me siento contento, esto es un proceso, mi hijo tiene que aclarar todas las dudas que tenga el Gobierno. Tengo mucho tiempo que no lo veo y no hablo con él".

Julio César Chávez estará de vuelta con su hijo tras detención

De igual manera, aprovechó el espacio para reiterar sus declaraciones de hace un par de semanas, en las que aseguró que su hijo no se relaciona con el narcotráfico, además de exigirles a las autoridades federales que "sean justas". "Quiero dejar en claro que mi hijo no es un delincuente, no pertenece a un cartel, no trafica armas, no vende drogas; pedirles a las autoridades que sean justas. Mi hijo está en libertad preventiva y desde afuera vamos a pelear el caso".

Fuente: Tribuna del Yaqui