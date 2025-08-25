"No recuerdo nada"; Joaquim Pereira estuvo hospitalizado tras choque con Nahuel Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el juego entre Tigres de la UANL y el Mazatlán, se tuvo una jugada desafortunada, en la cual dos integrantes de la escuadra regia chocaron entre sí, dejando una imagen fuerte, ya que uno de ellos tuvo que salir del encuentro y se quedó hospitalizado en la urbe sinaloense; el defensa central brasileño, Joaquim Pereira, señaló en su regreso a Monterrey no recordar la jugada en la que chocó con Nahuel Guzmán y comenta que no estará disponible para el partido de la siguiente jornada.

En el minuto 36 del encuentro de los Tigres y los 'Cañoneros', Guzmán salió a cortar un pase largo en la parte exterior de su área y Pereira también hizo por el balón; el defensa central no se percató de la acción del 'Patón', el cual, de manera temeraria, lanzó un cabezazo, rechazando el esférico, pero al mismo tiempo, impactó la testa de su compañero de Tigres.

El brasileño cayó al instante, visiblemente noqueado, ya que su cuerpo y sobre todo su cabeza chocaron contra el césped del estadio de los sinaloenses, dejando una imagen por demás impactante. De manera inmediata, el silbante detuvo el encuentro para permitir la entrada de las asistencias; jugadores de ambos equipos se avocaron alrededor del futbolista tirado en el suelo para brindarle ayuda. Joaquim terminó saliendo de cambio y trasladado de urgencia a un hospital cercano.

Los Tigres de la UANL realizaron el viaje de regreso a la capital neolonés, pero el defensa central permaneció internado en un hospital de Mazatlán hasta la mañana de hoy, 25 de agosto. Al llegar al aeropuerto de Monterrey, Joaquim Pereira tuvo una ligera plática con la prensa, en la cual comentó estar en buen estado físico, pero confesó no recordar la jugada en la cual quedó noqueado. "Estoy bien" (un reportero pregunta si recuerda lo sucedido en la cancha), no, no recuerdo nada".

También se dio a conocer que Joaquim Pereira se integrará a los entrenamientos de manera paulatina, con ejercicios de poca demanda física hasta regresar a su estado óptimo; de igual manera, se supo que el futbolista no estará disponible para el juego de la jornada 7 del Apertura 2025 en contra de Santos.

La ausencia del jugador en al menos el próximo compromiso de los Tigres de la UANL se debe al protocolo por conmoción cerebral que tiene la Liga MX, el cual dicta que cualquier jugador que haya sufrido un impacto fuerte en la cabeza deberá permanecer al menos siete días fuera de partidos oficiales para descartar cualquier lesión neurológica.

Fuente: Tribuna del Yaqui