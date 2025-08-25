Pato O'Ward subcampeón en IndyCar, venden autógrafos de Jordan y Kobe en 13mdd y más en el Top 3 Deportes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el fin de semana se vivió una jornada deportiva llena de emoción, intensidad y sorpresas, ya que los protagonistas del deporte mundial volvieron a dar de qué hablar e incluso, hay mexicanos que resaltaron por sus resultados. Manténte enterado de lo que sucedió en el deporte los últimos días gracias al Tribuna Top 3 de los Deportes, tu resumen informativo favorito.



Definidos los participantes de play offs en la Nascar

Luego de que Ryan Blaney consiguiera la victoria en la última carrera de la temporada regular celebrada el sábado en el Daytona International Speedway, Tyler Reddick y Alex Bowman lograron asegurar su lugar en los Playoffs de la Nascar Cup Series 2025.

Venden cartita firmada por Jordan y Kobe en casi 13 millones de dólares

Pusieron a la venta un autógrafo Michael Jordan y Kobe Bryan en 12.9 millones de dólares. Se trata de una cartita deportiva coleccionable de la NBA, la cual ya tiene nuevo dueño desde el pasado sábado.

Pato O'Ward es subcampeón en IndyCar

¡Orgullo de México! Tras conseguir el quinto lugar en Milwaukee, el piloto regiomontano Pato O'Ward se quedó con el subcampeonato de la IndyCar 2025, igualando a Adrián Fernández, quien obtuvo esta satisfacción en el 2000.

