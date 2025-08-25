Renata Zarazúa hace historia en el US Open; venció a la top 6 del mundo y avanzó una ronda

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hoy fue un gran día para la historia del tenis en el país, pues una atleta mexicana logró un hito en uno de los torneos más importantes de la disciplina en el mundo; Renata Zarazúa venció a la estadounidense Madison Keys, la cual se encuentra ranqueada como en la sexta posición dentro de la lista de las mejores del mundo durante el US Open.

El US Open o Abierto de los Estados Unidos es el cuarto 'Grand Slam' del año y es considerado uno de los más importantes dentro de la temporada; en este torneo, se reparten más de 16 millones de dólares en premios para los participantes y los ganadores reciben un millón como recompensa, además de puntos para la temporada alrededor del mundo.

En un encuentro de este lunes, 25 de agosto, la tenista mexicana se enfrentó a Madison Keys, la cual fue la ganadora del Abierto de Australia 2025, además de ocupar el top 6 dentro del ranking de las mejores tenistas del mundo. Zarazúa, la cual se encuentra en la posición 82 del ranking, tuvo la sorpresiva victoria en tres sets parciales por 6-7 (10), 7-6 (3) y 7-5, en un encuentro que superó las tres horas en la cancha.

Con esta victoria, Renata Zarazúa se convirtió en la primera tenista mexicana en la historia que logra vencer a una competidora ubicada dentro del top 10 del ranking mundial, además de que igualó la mejor actuación que ha tenido dentro del US Open, ya que el año pasado logró avanzar a la segunda ronda al vencer a la francesa Caroline García. De igual manera, la atleta nacida en la CDMX logró jugar en la cancha principal de todos los 'Grand Slam' del calendario: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

¿Cuándo tendrá su segundo compromiso Renata Zarazúa?

Después de la victoria ante Madison Keys, la tenista mexicana volverá a las canchas del US Open esta misma semana; se enfrentará a la atleta francesa Diane Perry el miércoles 27 de agosto, con horario aún por definir. Perry se encuentra en la posición 107 del ranking de la WTA, por lo cual la mexicana saldrá como favorita para conseguir su segunda victoria dentro del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui