Salón de la Fama en Huatabampo inmortaliza a sus atletas más destacados

Huatabampo, Sonora.- El Salón de la Fama del Deportista Huatabampense realizó su cuarta ceremonia para inmortalizar a 10 de sus atletas más destacados a nivel amateur y exprofesional.
Ana María Ruiz Millán, presidenta del Comité del Salón de la Fama, mencionó que además de reconocer a sus leyendas deportivas, los organizadores buscan inspirar a las nuevas generaciones.
Cada entronización es fruto de un análisis profundo de la trayectoria de cada uno de las y los candidatos, donde no solo se consideran sus logros deportivos, sino también su integridad, disciplina y aportaciones a la comunidad", expresó.
Entre los atletas que integran la nueva generación del Salón de la Fama se encuentran:
- Jesús Daniel Toledo Sierra – Halterofilia
- Regino Corrales Reyes – Instructor de boxeo
- María Teresa Domínguez Islas – Maratonista
- José Cruz Cortez (+) – Promotor deportivo
- Jesús Gustavo 'Taviro' Corral Ríos – Boxeador profesional
- Ignacio 'Nacho' Ortega Valenzuela (+) – Beisbolista amateur
- Cosme Arnoldo 'Choropito' Armenta Gastélum – Beisbolista amateur
- Ignacio 'El Chacalón' Miranda Barreras (+) – Entrenador de gimnasia artística
- Saúl Valenzuela Gil – Beisbolista profesional
- Carlos Alberto 'Chispa' Gastelum Ochoa – Beisbolista profesional
Además, se otorgaron los galardones a los Deportistas del Año como Alondra Yasmin Ramos Ayala (boxeadora) y Kirgi Li Jean-Louis Millanes (lanzamiento de martillo).
Fuente: Tribuna del Yaqui