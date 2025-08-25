Salón de la Fama en Huatabampo inmortaliza a sus atletas más destacados

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- El Salón de la Fama del Deportista Huatabampense realizó su cuarta ceremonia para inmortalizar a 10 de sus atletas más destacados a nivel amateur y exprofesional.

Ana María Ruiz Millán, presidenta del Comité del Salón de la Fama, mencionó que además de reconocer a sus leyendas deportivas, los organizadores buscan inspirar a las nuevas generaciones.

Cada entronización es fruto de un análisis profundo de la trayectoria de cada uno de las y los candidatos, donde no solo se consideran sus logros deportivos, sino también su integridad, disciplina y aportaciones a la comunidad", expresó.

Entre los atletas que integran la nueva generación del Salón de la Fama se encuentran:

Jesús Daniel Toledo Sierra – Halterofilia

– Halterofilia Regino Corrales Reyes – Instructor de boxeo

– Instructor de boxeo María Teresa Domínguez Islas – Maratonista

– Maratonista José Cruz Cortez (+) – Promotor deportivo

– Promotor deportivo Jesús Gustavo 'Taviro' Corral Ríos – Boxeador profesional

– Boxeador profesional Ignacio 'Nacho' Ortega Valenzuela (+) – Beisbolista amateur

– Beisbolista amateur Cosme Arnoldo 'Choropito' Armenta Gastélum – Beisbolista amateur

– Beisbolista amateur Ignacio 'El Chacalón' Miranda Barreras (+) – Entrenador de gimnasia artística

– Entrenador de gimnasia artística Saúl Valenzuela Gil – Beisbolista profesional

– Beisbolista profesional Carlos Alberto 'Chispa' Gastelum Ochoa – Beisbolista profesional

Además, se otorgaron los galardones a los Deportistas del Año como Alondra Yasmin Ramos Ayala (boxeadora) y Kirgi Li Jean-Louis Millanes (lanzamiento de martillo).

Fuente: Tribuna del Yaqui