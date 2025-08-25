Se anuncia a Empalme como subsede del Torneo Internacional Joyas del Mar de Cortez

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- El promotor deportivo sonorense, Alfredo Baca Alcántar, dio a conocer este fin de semana que el municipio de Empalme será subsede de la cuarta edición del Internacional de Beisbol Joyas del Mar de Cortez, que está muy cerca de iniciar.

El banderazo se oficializó durante la reunión entre los integrantes del comité organizador del evento que se celebrará del 29 al 31 de agosto, donde se acordó que varios compromisos se celebren en la Unidad Deportiva Julio Alfonso, entre estos los de Veteranos de Empalme que están listos para entrar en acción.

Detalles

Igualmente, se reveló que los cruces se llevarán a cabo desde las 10:00 horas del viernes y sábado en el estadio Estrellas Empalmenses, campo de Bella Vista e Hípico, con el objetivo de que los aficionados al 'Rey de los Deportes' de ese municipio también disfruten de las acciones del evento para peloteros de 50 años y mayores.

Juadores veteranos tendrán actividad

Con este anuncio, el organizador aseguró que se descartaron juegos nocturnos en los campos Alfredo 'Yaqui' Ríos y Luis 'Rayo' Arredondo de la Unidad Deportiva de Guaymas, por lo cual se tuvo que darle el nombramiento a Empalme como sede del importante evento.

Baca informó en conferencia de prensa que se trabaja en el programa inaugural que se realizará el viernes 29 de agosto a las 19:00 horas en el campo Alfredo Ríos, con la asistencia del homenajeado José Antonio Elguezabal, su familia y varios expeloteros reconocidos como: Alejo Ahumada, Nicolás García, Jesús 'Chito' López, Derek Bryant, Maximino León, entre otros.

Los equipos participantes para el Torneo Internacional Joyas del Mar de Cortez son: Gatos de Los Mochis, Culiacán-Mazatlán, Club Veteranos de Mochicahui, Ostioneros de Los Ángeles, Yaquis de Phoenix, Cañeros de Tucson, La Paz, California Premier de Tijuana y Legendarios de Mexicali. Autoeléctrica Valencia, Delfines de Guaymas, Veteranos de Nogales, Café Café, Yoris de Obregón, Lecheros de Esperanza, Veteranos de Empalme, Márgaros de San Luis Río Colorado y Cactus de Hermosillo.

18 equipos saltarán a la actividad

Se tendrá la presencia de autoridades e invitados especiales, por lo que se espera una gran fiesta en el puerto de Sonora, que por primera vez compartirá con la ciudad 'vecina' la sede del magno evento.

Fuente: Tribuna del Yaqui