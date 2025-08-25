Tras tres años de ausencia; el 'Campo de los Sueños' está de regreso en las Grandes Ligas

Comparta este artículo

Dyersville, Estados Unidos.- Después de tres temporadas de ausencia, la MLB dio a conocer que regresará a Dyersville, el próximo año la famosa serie de 'Field of Dreams'. Con este anuncio de nueva cuenta se volverá a vivir el gran sueño de jugar entre campos de sembradío de maíz en el ya tradicional Iowa.

La apuesta no podrá ser otra, que el choque entre Philadelphia Phillies y Minnesota Twins. A falta de hacerse oficial, diferentes expertos en las Grandes Ligas, informaron que Twins serán el equipo local y la fecha exacta del compromiso se dará a conocer cuando se publique el calendario de la de la siguiente temporada del Big Show.

Cabe destacar que este será para las Grandes Ligas, el tercer juego del también conocido como 'Campo de los Sueños' en el sitio que se hizo famoso por la película de 1989 protagonizada por Kevin Costner, desde entonces tomó una gran relevancia en el gremio pelotero.

La MLB no jugó ningún compromiso en el 'Campo de los Sueños' durante los últimos tres años, mientras el sitio estaba en procesos de nuevos propietarios y se construía una instalación permanente con sus respectivos campos para clubes juveniles de beisbol y softbol en Estados Unidos.

El primer evento bajo este formado se realizó en el 2021, entre los New York Yankees y los Chicago White Sox, en ese entonces, la serie terminó con Tim Anderson conectando un jonrón para darle a los Medias Blancas una victoria de 9-8, en un compromiso que quedó para el recuerdo.

Al año siguiente, los Chicago Cubs y los de San Luis jugaron en Dyersville, y fueron los de la 'Ciudad de los Vientos' los que obtuvieron una victoria de 4-2. Por lo que el próximo año le tocará a Filis y Minnesota de volver a saltar a este tan esperado evento.

La temporada regular de la MLB ha presentado duelos y series jugadas en sitios alternativos desde 2016, ahora con este anuncio, se une a la lista del choque que habrá en Japón, Corea del Sur y Puerto Rico.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre esta serie, además se tiene presupuestado que las Grandes Ligas sigan agregando fechas especiales para las series de la siguiente temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui