Alejandro Zendejas del América es convocado para representar a la Selección de Estados Unidos

Ciudad de México.- Un jugador pieza clave para las Águilas del América fue convocado por la Selección de Estados Unidos para participar en un par de encuentros amistosos durante el mes de septiembre; el extremo derecho, Alejandro Zendejas, defenderá los colores de dicha selección por primera vez desde octubre del 2024.

Alejandro Zendejas nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde pequeño se trasladó junto a su familia a Estados Unidos; inició su camino en el futbol profesional en el FC Dallas, con los que jugó un par de años en las categorías inferiores. Debido a su tiempo de residencia en el país vecino, Zendejas recibió la doble nacionalidad y fue convocado por la selección de las barras y las estrellas en la categoría sub17, siendo compañero de Christian Pulisic y Tyler Adams.

En el 2016 llegó al futbol mexicano y estuvo circulando por varios equipos hasta su consolidación en el 2020 con el Necaxa, para solo dos años después ser transferido al América; en el 2021, Gerardo Martino lo convocó a la Selección Nacional para un par de encuentros amistosos y solo dos años después, debutó con la Selección de Estados Unidos, lo que le costó ser investigado por la FIFA, debido a jugar para dos selecciones diferentes.

En el mismo 2023, Zendejas decidió jugar solo para Estados Unidos y renunciar a la posibilidad de representar a México en competencias internacionales. La última ocasión que Alejandro Zendejas había sido convocado por la selección estadounidense fue en octubre del 2024. Ahora, el entrenador de su selección, Mauricio Pochettino, decidió convocarlo de regreso debido a su gran desempeño en los últimos torneos con el club 'Azulcrema'.

Estados Unidos mantendrá un par de amistosos contra Corea del Sur y Japón durante el mes de septiembre y, al ser parte de los países anfitriones para el Mundial 2026, ya tiene asegurada su clasificación, por lo que seguirá pactando compromisos como parte de su preparación. Alejandro Zendejas tendrá una oportunidad inmejorable para establecerse como un jugador constante con su selección y formar parte del grupo para la justa mundialista.

Fuente: Tribuna del Yaqui