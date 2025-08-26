'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, la dupla de Cadillac para la F1 en 2026: Todo lo que se sabe

Comparta este artículo

Silverstone, Inglaterra.- Tras una larga espera, el piloto tapatío, Sergio 'Checo' Pérez volverá a la Formula 1 (F1) en 2026. Este martes, el equipo Cadillac confirmó que el talento mexicano y el finlandés Valtteri Bottas conformarán su alineación oficial para la siguiente temporada de la máxima competencia automovilística. Con ello, la escudería respaldada por General Motors y asesorada por el campeón mundial Mario Andretti apuesta por una dupla con amplia experiencia para su gran debut.

Así fue la elección de 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas para la F1

Según los reportes, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) aprobó el ingreso de Cadillac como el undécimo equipo de la parrilla a partir de 2026, una decisión que marcó un paso importante en la expansión de la F1. Tras este aval, la organización estadounidense inició un proceso de selección de pilotos en el que inicialmente se contempló la posibilidad de incluir a un corredor joven de desarrollo y de origen estadounidense.

Sin embargo, el equipo optó por sumar a dos figuras consolidadas que aportan resultados comprobados y madurez en pista: el mexicano Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Sergio Pérez regresará a la F1 después de haber dejado su asiento en Red Bull al cierre de 2024 y de tomar un año sabático en 2025 para enfocarse en su vida personal. El piloto tapatío es considerado el mexicano más exitoso en la historia de la F1, con 281 carreras disputadas, seis triunfos, tres poles y 39 podios, además de haber contribuido al campeonato de constructores con Red Bull y lograr un subcampeonato de pilotos.

Por su parte, Bottas, actual piloto reserva de Mercedes y con una trayectoria que incluye etapas destacadas en Williams, Mercedes y Sauber, también firmó con Cadillac tras haber concluido su ciclo en la escudería suiza en 2024. Con más de una década en la Fórmula 1, el finlandés suma múltiples victorias y podios, lo que lo convierte en un complemento ideal para la nueva etapa del equipo estadounidense.

Mario Andretti y Cadillac, listos para la F1

Mario Andretti, campeón mundial de 1978, ha sido clave en la incorporación de Cadillac a la Fórmula 1. Tras asumir un papel directivo dentro de la organización en 2023, mantuvo firme la visión de integrar a la escudería en la parrilla de 2026, asegurando que el apellido Andretti continúe ligado al automovilismo internacional.

Cadillac iniciará su participación en la F1 con motores y cajas de cambios fabricados por Ferrari, mientras desarrolla sus propias unidades de potencia que podrían entrar en funcionamiento a partir de 2028 o 2029. Este respaldo técnico permitirá al equipo competir desde su primera temporada con una base sólida, aunque se reconoce que los proyectos debutantes enfrentan grandes retos para alcanzar podios en sus inicios.

Fuente: Tribuna