Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver el mejor partido de la jornada 7?

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Chivas llegó a la parte más complicada de su calendario y su primera prueba ser contra Cruz Azul, partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 y que se disputará en la cancha del Estadio Akron. Gabriel Milito tendrá que enfrentar este compromiso con siete bajas importantes entre las que destacan como Richard Ledezma y Daniel Aguirre, ambos por lesión, así como Luis Romo y Raúl 'El Tala' Rangel (convocados a Selección). Este enfrentamiento está llamado a ser uno de los más atractivos del fin de semana.

El Rebaño Sagrado llega a esta fecha tras un paso irregular en el campeonato y con muy poco margen de error, ya que actualmente se ubica en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Por su parte, La Máquina vive una realidad diferente y es que, a pesar de que para un sector de la afición y prensa especializada no convence el funcionamiento, los celestes están peleando la cima y hasta el momento hilan cuatro victorias de forma consecutiva en Liga MX.

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a la jornada 7?

En su anterior encuentro liguero, el equipo tapatío tuvo un gran regreso tras ir perdiendo 3-0 de visita ante Xolos de Tijuana. Con un doblete de Gilberto Mora y otro más de Frank Boya, la escuadra fronteriza iba ganando el encuentro hasta la reacción de Chivas que llegó hasta el minuto 74 con un tanto de Armando 'La Hormiga' González. Posteriormente, Efraín Álvarez acercó al chiverío con un golazo de tiro libre y Roberto Alvarado anotó el del empate en el tiempo agregado.

En contraste, Cruz Azul tuvo una gran actuación frente a Toluca, actual campeón del futbol mexicano, y se llevó el triunfo 1-0 con una anotación de Luka Romero al minuto 78. A lo largo del cotejo, los pupilos de Nicolás Larcamón generaron las mejores oportunidades de gol, sin embargo, los jugadores fueron contundentes hasta que un exquisito trazo de Jesús Orozco Chiquete dejó a Romero de frente a Hugo González y el atacante lo venció con un gran remate de cabeza.

Posibles alineaciones

Chivas: Raúl Rangel, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Miguel Tapias, José Castillo, Omar Govea y Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Alan Pulido.

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero, José Paradela y Ángel Sepúlveda.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 6 entre Cruz Azul y Toluca?

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 19:05 (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron

Dónde ver: Amazon Prime

Fuente: Tribuna del Yaqui