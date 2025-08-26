Diablos Rojos y Sultanes son los primeros invitados al Campeonato de Zona de los Playoffs LMB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los Diablos Rojos del México y los Sultanes de Monterrey se convirtieron en los primeros clasificados a los Campeonatos de Zona durante los Playoffs 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol; los 'Pingos' barrieron su segunda serie en esta postemporada, ahora sobre los Pericos de Puebla, y la novena regia hizo lo propio contra los Tecos de los Dos Laredos.

Los Diablos Rojos han seguido cumpliendo con su rol de favorito y, tras terminar en primer lugar el standing general de la liga durante la temporada regular, han ganado sus ocho compromisos de manera consecutiva; en la primera ronda, vencieron a los Leones de Yucatán y en la Serie de Zona, repitieron la dosis sobre los Pericos de Puebla y, en todos los encuentros, se tuvo una diferencia en el marcador de al menos 5 carreras.

Los 'Escarlatas' tendrán que esperar, al menos, un par de días para conocer su rival para la final de la Zona Sur, ya que la otra serie de la llave no se ha definido; el 27 de agosto, se tendrá el sexto juego entre los Piratas de Campeche y los Guerreros de Oaxaca. En caso de que la novena oaxaqueña logre la victoria la noche del miércoles, se enfrentará a los del México por el pase a la Serie del Rey y, en caso de que los Piratas saquen el resultado, se jugará un séptimo definitivo el próximo jueves.

Los 'Muchachos del regreso' buscan el bicampeonato de Zona Norte

Los Sultanes de Monterrey vencieron en cuatro juegos a los Tecos de los Dos Laredos; fieles a su apodo, los regios supieron reponerse en más de una ocasión de un déficit en la pizarra. Con esto, los Sultanes de Monterrey se recuperaron de una mala primera ronda, ya que clasificaron como mejor perdedor, luego de perder en siete encuentros su serie en contra de Charros de Jalisco.

Los 'Fantasmas Grises' pueden conocer su futuro rival hoy mismo, pues se tendrá el juego cinco de la serie entre los Algodoneros de Unión Laguna y los Charros; los dirigidos por Benjamín Gil tienen contra la pared a los Algodoneros y solo necesitan una victoria más para avanzar a la final de la Zona Norte.

Fuente: Tribuna del Yaqui