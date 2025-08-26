El duelo de los Giants y los Yankees pondrá en marcha la temporada 2026 de MLB

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El duelo entre los San Francisco Giants y los New York Yankees abrirá la temporada 2026 de Major League Baseball (MLB) el próximo 25 de marzo, el día inaugural más temprano después de los juegos internacionales.

De igual manera, MLB anunció el martes que los otros 28 equipos abren al día siguiente, con Kansas City en Atlanta, Minnesota en Baltimore, Washington en los Chicago Cubs, Boston en Cincinnati, Los Angeles Angels en Houston, Arizona en Los Angeles Dodgers, Colorado en Miami, los Chicago White Sox en Milwaukee, Pittsburgh en los New York Mets, Texas en Filadelfia, Tampa Bay en St. Louis, Detroit en San Diego, Cleveland en Seattle y los Athletics en Toronto.

Los Giants serán anfitriones en el Opening Day 2026

San Francisco enfrentó a los Yankees en el comienzo de la temporada 2023. Aparte de los juegos internacionales, los primeros partidos anteriores fueron este año el 27 de marzo. Cinco juegos están programados para el 27 de marzo de la próxima temporada y los 30 equipos jugarán al día siguiente. El último día de la temporada regular está programado para el 27 de septiembre, el más temprano desde 2020.

En su segunda de tres campañas, jugando la mayoría de los partidos como locales en West Sacramento, California, los Athletics serán anfitriones de series consecutivas de tres juegos en el Triple-A Las Vegas Ballpark contra Milwaukee y Colorado del 8 al 14 de junio. Los Athletics, que jugaron en Oakland de 1968 a 1924, esperan mudarse a un nuevo estadio de Las Vegas en 2028.

La Mexico Series está aún por definir fecha

Aún faltan por afinar detalles de los planes para un juego Phillies-Twins en Dyersville, Iowa, del 13 al 16 de agosto y para una serie de dos juegos Padres-Diamondbacks en la Ciudad de México el 25 y 26 de abril. El Campo de los Sueños, sitio de la película de 1989, recibió a los Yankees y los White Sox en 2021, y a los Cubs y Reds al año siguiente antes de cerrar por renovaciones.

El Campo de los Sueños volverá para 2026

En la cuarta temporada consecutiva de un calendario equilibrado, un equipo jugará 13 partidos contra cada rival de división y seis o siete contra cada otro club de su liga para un total de 62. Los 48 juegos restantes son contra oponentes interligas, con una sola serie de tres juegos contra cada uno de los otros 14 clubes en la liga opuesta.

Los equipos jugarán en casa contra los mismos oponentes interligas que recibieron en 2023. La Liga Americana utilizó un calendario equilibrado de 1977 a 2000 y la Liga Nacional de 1993 a 2000.

Fuente: Tribuna del Yaqui