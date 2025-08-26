El superlíder visita a 'La Franja'; dónde ver EN VIVO el Rayados vs Puebla del Apertura 2025

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- La jornada 7 del Apertura 2025 tendrá un partido, el cual contrastará la parte alta de la tabla de posiciones contra los últimos lugares del torneo en la casa de los 'Camoteros'; los Rayados de Monterrey, el actual superlíder de la Liga MX, se enfrentarán al Puebla, el cual busca apenas su segunda victoria del torneo.

La escuadra regia marcha con paso casi perfecto en el semestre, pues cuenta con cinco victorias con tan solo una derrota, acumulando 15 puntos, lo que lo asegura en la cima de la tabla, superando por una unidad a las Águilas del América. En su último compromiso, golearon al Necaxa con tres anotaciones, incluida un gol olímpico de Sergio Canales. Germán Berterame se encuentra en la tercera posición entre los líderes de goleo, con tres anotaciones.

El conjunto del Puebla se encuentra en el último lugar de la tabla, con solo una victoria y un empate, contra cuatro derrotas; el único encuentro que 'La Franja' ha logrado ganar fue en la jornada 3, cuando recibieron al Santos Laguna, con una sola anotación al minuto 79 de Ricardo Marín. Debido a su mal paso, la directiva poblana optó por cesar a su entrenador y contratar al argentino Hernán Cristante para intentar darle otro rostro al equipo.

La última ocasión que estos equipos se enfrentaron fue a inicios del Clausura 2025, el 12 de enero de este año; en esa ocasión, el partido terminó con un empate a un gol por bando. Jorge Rodríguez adelantó a los regios y Gustavo Ferrareis movió las redes en los minutos finales para lograr el empate a una anotación.

Dónde ver el Rayados de Monterrey vs Puebla del Apertura 2025

Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Fecha: Viernes, 29 de agosto

Horario: 21:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/ Caliente TV/ Fox Sports

Para encontrar una victoria de los poblanos sobre Rayados, tenemos que remontarnos al 18 de febrero del 2022, mientras se jugaba la jornada 6 del Clausura 2022, cuando 'La Franja' venció por la mínima a los Rayados. La escuadra regia mantiene dominio ante el Puebla en los últimos 10 encuentros, ya que han logrado cuatro victorias por una de los 'Camoteros', además de cinco empates.

