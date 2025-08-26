Expelotero de la MLB y figura del beisbol de Japón llega a los Naranjeros de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo no se guardan nada, pues fiel a su costumbre, reforzaron sus filas para la próxima campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), con un pelotero que cuenta con un gran historial, donde inclusive ya jugó en los mejores diamantes del mundo.

Se trata del outfielder Mark Payton, que llega como uno de los peloteros extranjeros de mayor proyección para la campaña entrante del beisbol invernal. Payton es originario de Orland Park, California, donde tuvo un brillante paso por el área colegial con los Longhorns de la Universidad de Texas, siendo drafteado por los New York Yankees en 2014.

El ahora naranja debutó como profesional en 2014 con la organización de la 'Gran Manzana' y se mantuvo en esa escuadra hasta 2018, llegando posteriormente a Oakland en 2019, y un año más tarde hizo su tan esperado estreno en Grandes Ligas con los Cincinnati Reds, donde tuvo actividad en dos temporadas.

El cañonero estadounidense continuó en el Big Show en 2022 con los Chicago White Sox y en 2023 llegó al beisbol de Japón con los Leones de Seibu, donde igualmente tuvo una destacada actuación a la ofensiva.

En 2024 regresó a sucursales con Charlotte, triple-A de Chicago. Durante su etapa en sucursales dejó números de .291 con 913 imparables, 33 triples y 105 cuadrangulares, donde remolcó 461 carreras y anotó en 505 ocasiones.

Mientras que este año hizo su apertura en el 'Rey de los Deportes' del país, precisamente en la Liga Mexicana de Beisbol con Toros de Tijuana y Algodoneros de Unión Laguna, en 22 compromisos oficiales en la LMB.

Naranjeros hizo oficial la llegada de Payton

Sin duda, Mark Payton aportará velocidad y bateo en la ofensiva naranja, que tiene como principal objetivo levantar la corona de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y representar a México en la Serie del Caribe, que se jugará en Venezuela.

Cabe destacar que los Naranjeros de Hermosillo comenzarán con sus trabajos de pretemporada durante la primera semana de septiembre y, conforme se vaya acercando la fecha de debut, los peloteros extranjeros reportarán con Juan Gabriel Castro y compañía.

Fuente: Tribuna del Yaqui