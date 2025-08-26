Joya del futbol mexicano está en la mira del Real Madrid, según reportes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El juvenil jugador Gilberto Mora se ha convertido en la nueva joya del futbol mexicano y eso no ha pasado desapercibido para muchos clubes mexicanos e incluso algunos de los más grandes del mundo.

De acuerdo con varios medios, el jugador de los Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana habría despertado el interés del Cruz Azul y del América, pero no solo de ellos, sino también del Real Madrid, que seguiría muy de cerca los pasos del mediocampista chiapaneco.

El juvenil de Xolos está en la mira de varios equipos

Según el insider Ike Carrera, el interés del conjunto merengue por el futbolista de 16 años es muy real, tanto que ya estaría buscando un acercamiento con la directiva del conjunto fronterizo para firmar un preacuerdo para 'blindarlo' en las próximas semanas. Esto es porque, de acuerdo con las normativas de FIFA, están prohibidas las transferencias de futbolistas menores de edad, tal como es el caso de Gilberto Mora.

Mora ya es un asiduo en los llamados del Tri

"Fuentes: Real Madrid sondea a Gilberto Mora (16) y existe la posibilidad de un preacuerdo a futuro con Xolos. Por normativa FIFA, cualquier traslado internacional solo podría ejecutarse cuando el jugador cumpla 18; el escenario sería un registro diferido", escribió Ike Carrera en sus redes sociales.

Con esto, el conjunto blanco, uno de los más ganadores de la liga española y de la Liga de campeones de Europa, cedería a Mora al equipo de los Xolos para que continúe con su desarrollo por año y medio más y después lo integraría a sus filas.

Ya tiene experiencia en la Liga MX

Desde que Juan Carlos Osorio lo debutó en la Liga MX, donde se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol hace poco más de un año, Mora ha ido creciendo exponencialmente, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Este desempeño ha sido tal que ya es uno de los asiduos en los llamados de Javier Aguirre para integrar las filas de la Selección Mexicana, como en la pasada Copa Oro, donde el jugador levantó su primer trofeo con el Tricolor.

Solo queda ver si el destino del aún adolescente está con el equipo del Real Madrid o en el balompié europeo, a donde deberá ir en cualquier momento en el futuro inmediato.

