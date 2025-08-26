La Liga Arco Mexicana del Pacífico estrecha lazos con la MLB para fortalecer el beisbol mexicano

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- Cada vez son más los jovencitos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) que son llamados por un equipo de las Grandes Ligas, por eso el máximo circuito del 'Rey de los Deportes' apuesta con seguir buscando talento en dicha zona.

Este martes 26 de agosto, con el objetivo de encontrar nuevas estrategias para fortalecer la pelota azteca, directivos de la LAMP se reunieron con dirigentes de Major League Baseball (MLB) en las oficinas de Manhattan. El presidente ejecutivo de la liga, Salvador Escobar no estuvo solo, ya que lo acompañaron los presidentes de los clubes Águilas de Mexicali, Jaguares de Nayarit, Naranjeros de Hermosillo, Tucson Baseball Team, Cañeros de Los Mochis y Algodoneros de Guasave.

En la junta con el senior manager de las Grandes Ligas, Ramon Luciano; con la directora internacional de operaciones, Rebecca Seesel, y con el comisionado y director jurídico, Dan Halem, se trataron puntos como el del Winter League Agreement, el cual contempla una mayor presencia de jugadores que pasaron por la MLB a la Liga Arco.

Por otra parte, la reunión también tuvo como fin presentar los cambios que tuvo el beisbol invernal del país en los últimos meses, comenzando por la llegada de Escobar Cornejo como presidente ejecutivo, así como el estreno de Jaguares de Nayarit y de Tucson Baseball Team. Además de la ya oficial salida de los Mayos de Navojoa y Sultanes de Monterrey.



Con esta presentación, los ejecutivos de MLB conocieron el nuevo esquema de transmisión de televisión que tendrá la LAMP en la temporada 2025-2026, haciendo fusión con una cadena nacional e internacional, así como mantener la señal a través del canal de YouTube, para que todos los aficionados a nivel mundial de la campaña.

"La Liga ARCO Mexicana del Pacífico continúa en crecimiento, objetivo en el que Major League Baseball juega un papel fundamental, por lo que busca mantener estos lazos fortalecidos en la Temporada 2025-2026, que arranca el próximo 15 de octubre", escribió la LAMP en un comunicado para los medios.

Fuente: Tribuna del Yaqui