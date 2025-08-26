La Liga Arco Mexicana del Pacífico pierde a una de sus figuras; firma en el beisbol de Taiwán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Uno de los lanzadores más destacados de la última década en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), al parecer no reportará este año con el club de sus amores, los Tomateros de Culiacán, debido a que tendrá otros retos como profesional.

Se trata del pitcher derecho mexicoamericano Manny Barreda, quien ha firmado contrato para jugar con los Wei Chuan Dragons de la Liga de Taiwán (CPBL), en lo que será su primera experiencia en dicho circuito beisbolero.

El también conocido como 'MannyDay' se unirá a la exótica liga, junto al zurdo mexicano Marcelo Martínez (Rakuten Monkeys) y al también tricolor, Humberto Castellanos (CTBC Brothers), como los únicos peloteros del país que ven actividad en la CPBL, la cual es una de las 10 mejores del mundo.

El experimentado lanzador tuvo una buena temporada con los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), por lo que fue solicitado para tener su debut en uno de los equipos de mayor tradición de Taiwán, como lo son los Wei Chuan Dragons, donde llegará además como uno de los refuerzos estrellas de la franquicia.

Aunque en invierno ha sido invitado para ver actividad con los Tomateros de Culiacán, luce complicado que pueda reportar con el conjunto de Sinaloa, debido a que el derecho llegará con mucha actividad, después de tener constante acción en el verano y recién finalizada su actuación en el invierno.

Manny Barreda, además de jugar en la LAMP y la LMB, también ha tenido participación en el beisbol de las Grandes Ligas, con los Baltimore Orioles; igualmente ha representado a México en múltiples Series del Caribe y torneos internacionales.

Julio Urías

Con esta posible baja, aumentan todavía más los rumores sobre el posible regreso de Julio Urías al beisbol profesional, específicamente a los Tomateros de Culiacán, conjunto que lo añadió en su lista de peloteros invitados a la pretemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Barreda, el 'as' principal en el staff de abridores para los 'guindas', dejará un gran hueco para el club; ante eso, no sería descabellado que la directiva apueste por los servicios del exDodgers y se convierta en el pitcher estelar para la próxima campaña de la LAMP, que está por comenzar el 13 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui