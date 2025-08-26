La oportunidad de su vida: El sonorense 'Yoreme' Mendoza tendrá pelea de eliminatoria mundial

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Luego de poco más de seis años como profesional, un récord invicto de 26-0, con 22 nocauts y hace ya algunos meses ubicado entre los mejores del mundo de peso minimosca, por fin este martes 26 de agosto, se confirmó que el sonorense Sergio Mendoza tendrá una pelea de eliminatoria mundial.

Fue el periodista de ESPN, Salvador Rodríguez, quien dio a conocer que el hermosillense se medirá ante el filipino Regie Suganob, donde el ganador será el retador al título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría minimosca.

La fecha del combate entre el 'Yoreme' Mendoza y el nacido en Dauis, Bohol, Filipinas, sería para principios de noviembre, en una sede por determinar, pero se espera que sea en territorio mexicano.

La pelea no es nada sencilla para el pupilo de Alfredo Caballero, ya que Suganob, ostenta una marca de 16 victorias, una derrota y seis nocauts. En su más reciente compromiso superó a Nanthanon Thongchai, mientras que a principios del 2024, conquistó el campeonato global minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Por su parte, Sergio Mendoza viene de superar en julio a Joel Córdova por decisión unánime, en un combate que se celebró en Ciudad Juárez.

El campeón

El ganador entre Suganob y Mendoza se mediría ante el actual monarca del mundo, el tailandés Thanongsak Simsri (39-1, 34 ko's), quien acaba de conquistar el cinturón en junio pasado, derrotando por decisión dividida al también filipino Cristian Araneta, en Japón.

Aunque todavía falta un filtro por pasar, el 'Yoreme' tiene la gran oportunidad de hacer historia, ya que Hermosillo, a pesar de las grandes figuras que han tenido en este deporte, hasta el momento no ha tenido un campeón mundial. El más cercano fue 'Tornadito' Sánchez, quien fue monarca mundial, pero interino, por lo que Mendoza se encuentra a dos peleas de lograrlo.

Actualmente, el joven de 25 años de edad está en un intento de campamento con el destacado entrenador hermosillense Alfredo Caballero en la capital de dicho estado, para llegar con grandes condiciones al duelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui