Lionel Messi estará de regreso con el Inter de Miami para las semifinales de la Leagues Cup

Miami, Florida. - Después de batallar por un mes con una lesión muscular que se fue agravando con el pasar de los días, parece que llegó la luz al final del túnel para el Inter de Miami y podrán contar con su capitán; el argentino, Lionel Messi, volvió a entrenar con el resto del equipo y no se descarta su regreso en las semifinales de la Leagues Cup ante su acérrimo rival.

Lionel Messi se lesionó durante la fase de grupos de la Leagues Cup; en la jornada 2, mientras se enfrentaban al Necaxa, el astro argentino cayó al césped del Chase Stadium apenas al minuto 9; el silbante detuvo el encuentro y las asistencias entraron para revisar al jugador, que seguía tendido en el suelo. Messi tuvo que abandonar el encuentro y fue sometido a pruebas médicas, las cuales arrojaron una lesión muscular leve en su pierna derecha.

A partir de ahí, ha sido un sube y baja la recuperación de Messi, pues en un par de ocasiones, Javier Mascherano declaró que estaba listo para jugar y terminó por quedar en el banquillo tras resentir el problema muscular; previo al encuentro de cuartos de final contra los Tigres UANL en la Leagues Cup, el argentino estuvo entrenando con el resto del grupo y solo unas horas antes, se supo que fue sacado de la convocatoria, pues se resintió de su lesión.

Después de eso, la situación de Messi ha sido manejada con cautela, pues el club no ha emitido comunicado alguno sobre la disponibilidad del jugador; a falta de un día para su encuentro en las semifinales de la copa, en contra de su rival, Orlando City, el astro argentino se vio entrenando con el resto del grupo y se cree que pueda tener actividad en el llamado 'Clásico del Sol'.

El entrenador del Inter de Miami, Javier Mascherano, recibió una multa económica y una suspensión en sus declaraciones con la prensa, tras ser expulsado en su encuentro contra los regios; es por eso que en la conferencia posterior a la práctica, habló Javier Morales, uno de sus asistentes, el cual relató que Messi pudo finalizar su entrenamiento con normalidad y comentó que la decisión sobre su rol en el juego contra Orlando se determinará en las horas previas al partido.

Fuente: Tribuna del Yaqui