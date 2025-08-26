Lucas Giolito da cátedra sobre la loma y los Boston Red Sox vencen a los Baltimore Orioles

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- El abridor derecho de los Boston Red Sox, Lucas Giolito, volvió a tener una gran actuación desde la loma de lanzamientos, guiando a los Boston Red Sox con marcador de 5 carreras a 0, apoyado por el madero de David Hamilton y Trevor Story, que conectaron cuadrangular.

De nueva cuenta, el derecho de 31 años lanzó un juego casi completo, pues apenas a inicios de agosto, lanzó ocho entradas contra los Houston Astros; Giolito resultó con la victoria, después de ocho innings de trabajo, con solo cuatro imparables recibidos, cero carreras y ocho ponches con 104 lanzamientos efectuados; Kyle Bradish fue el lanzador derrotado, a pesar de una salida de calidad, con 10 rivales abanicando la brisa.

La ofensiva de Boston se puso adelante en el marcador a base de cuadrangulares; en la segunda entrada, Trevor Story conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo. Para el texano de 31 años, fue su cuadrangular 200 en su carrera y su 21 de la temporada; su mejor marca en un año fueron los 37 en el 2018 cuando jugaba para los Colorado Rockies.

Solo una entrada posterior, David Hamilton puso la segunda carrera para los Red Sox, con un batazo de cuatro estaciones, depositando la pelota detrás de la barda del jardín derecho. A este punto, Giolito seguía sin recibir su primer imparable del encuentro. A partir de aquí, el encuentro se volvió un duelo de lanzadores, ya que en todas las entradas se retiró prácticamente en riguroso orden, con un par de excepciones.

La octava entrada llegó y con ella, una anotación más para los visitantes; Ceddanne Rafaela abrió el inning con un doble y avanzó a la tercera almohadilla por sacrificio de David Hamilton; Carlos Narváez envió la carrera a la registradora con un 'machucón' al lanzador, lo cual bastó para que Rafaela se descolgara a la registradora, cayendo la tercera a su cuenta. Las dos carreras restantes fueron gracias a un batazo que se juzgó como imparable, pero bien pudo ser un error del jardinero izquierdo de Orioles, Dylan Beavers; David Hamilton terminó la jornada con tres carreras producidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui