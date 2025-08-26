Memo Ochoa sigue sin equipo; reportes indican que llegará a la Liga de Expansión en México

Comparta este artículo

Ciudad de México. Guillermo Ochoa se encuentra en el momento más complicado de su carrera, pues en las últimas semanas se ha sabido que el histórico guardameta está en búsqueda de un club para mantenerse activo y aspirar así a llegar al Mundial 2026, lo que representaría su sexta Copa del Mundo en su carrera.

Los primeros rumores llegaron procedentes de España, ya que un medio aseguró que los agentes del mexicano se pusieron en contacto con un club de la segunda división del país ibérico para ofrecer sus servicios; El Periódico de Aragón señaló que el Real Zaragoza recibió una propuesta para que el seleccionado nacional firmara con el club, tras la salida de su portero titular, Andrés Fernández, pero el equipo no emitió respuesta alguna.

Después, fuentes cercanas a TUDN revelaron que un equipo de la Liga MX estaba interesado en traer de vuelta a Ochoa. Según informó la cadena televisiva, el Mazatlán FC le realizó una oferta a los representantes de Ochoa y era muy probable que se concretara la firma para los sinaloenses. Tras los encuentros de la jornada 5, Dante Siboldi, entrenador de los 'Cañoneros', negó las supuestas negociaciones entre el equipo y el cancerbero, pues según sus palabras, es una posición que tienen muy bien cubierta y su firma sería algo inútil.

Ahora, el conductor y reportero de la cadena deportiva ESPN, Álvaro Morales, reveló que Ochoa Magaña está negociando con un par de equipos de la Liga de Expansión, en su intento desesperado por mantenerse activo y no perder la oportunidad de asistir a su sexto mundial. De igual manera, el periodista señaló que Memo recibió una oferta por los Pumas, pero para ser suplente, la cual declinó.

Memo Ochoa está en busqueda de llegar a su sexta Copa del Mundo

Guillermo Ochoa necesita encontrar un club lo antes posible, pues a falta de 10 meses para el inicio del Mundial 2026 en México, no ha tenido actividad en casi medio año. Según declaraciones de Javier Aguirre, actual entrenador de la Selección Nacional, ningún jugador que no cuente con actividad regular en su club será considerado para asistir a las convocatorias y menos para ser llamado a la justa mundialista.

Fuente: Tribuna del Yaqui