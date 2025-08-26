MLB: Parker Messick lanza una joya y Guardians pintan de blanco a los Rays

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- En la que fue apenas su segunda apertura en Major League Baseball (MLB), el novato Parker Messick espació cuatro imparables a lo largo de siete entradas completas y los Cleveland Guardians pintaron de blanco 3-0 a los Tampa Bay Rays el martes por la noche.

Messick (1-0) completó su labor monticular con seis ponches y no otorgó una sola base por bolas. En total, el zurdo realizó 98 lanzamientos, de los cuales 66 fueron en zona buena. Tuvo apoyo suficiente de los Guardians, que rompieron una racha de seis derrotas consecutivas y una sequía de 28 entradas sin anotaciones.

En el que fue su debut en las Mayores el pasado viernes, el jugador de 24 años lanzó seis y dos tercios de entradas y se fue con una ventaja de 2-1 contra Arizona, antes de que los Diamondbacks se recuperaran para rescatar una victoria por 3 -2 en 10 entradas. Merrick tiene una efectividad de 0.66 en sus primeras dos aperturas en MLB, con 12 ponches y una base por bolas en 13.2 entradas. Tras dejar el encuentro, Hunter Gaddis lanzó un octavo capítulo sin anotaciones y Cade Smith cerró el juego para su octavo salvamento de la campaña.

Los Guardians cortaron una mala racha

Los Guardians se encaminaron a la victoria desde el comienzo del encuentro, cuando Steven Kwan abrió la primera con un sencillo ante Shane Baz (8-11). C.J. Kayfus recibió base por bolas y Kyle Manzardo impulsó a Kwan con un sencillo del guante del primera base Yandy Díaz. Bo Naylor agregó un elevado de sacrificio y Brayan Rocchio impulsó la tercera carrera con un sencillo con dos outs. Cleveland logró solo la base por bolas de Ángel Martínez en el octavo después de eso.

Baz permitió tres carreras y tres hits en seis entradas. Retiró a 16 seguidos después del sencillo de Rocchio antes de salir después de ponchar a tres en fila en el sexto. Tiene marca de 0-8 en sus últimas 10 aperturas. Griffin Jax y Mason Montgomery lanzaron una entrada en blanco.

El derecho de los Rays Drew Rasmussen (10-5, 2.62 ERA) será el abridor del juego del miércoles frente al también diestro de los Guardians, Slade Cecconi (5-6, 4.41).

