Mundialista guaymense lanzará la primera bola en inauguración del Torneo Joyas del Mar de Cortez

Guaymas, Sonora.- El arranque del Torneo Internacional Joyas del Mar de Cortez se encuentra a la vuelta de la esquina, por eso los organizadores del evento están afinando detalles previo a la inauguración del evento. Este martes 26 de agosto, se confirmó que el mundialista guaymense Emiliano Pérez Ruiz lanzará la primera.

La ceremonia está presupuestada para iniciar a las 19:00 horas del viernes 29 de agosto en el campo Alfredo 'Yaqui' Ríos de la Unidad Deportiva Julio Alfonso, del puerto de Guaymas. El jovencito hará el lanzamiento de la primera bola acompañado del homenajeado José Antonio 'Pepe' Elguezabal Barraza, a quien se le dedica la cuarta edición de este importante evento.

El promotor deportivo sonorense, Alfredo Baca Alcántar, afirmó que se reconocerá la gran trayectoria del beisbolista local que recientemente representó a la Selección Mexicana en el Mundial U-12 celebrado en Tainan, Taipéi, donde tuvo una sobresaliente actuación.

Emiliano con su trofeo de campeón de bateo

Entre las grandes credenciales que tiene el joven está que ha tenido participación en varios torneos de relevancia en el país, como fue el caso del nacional Femebe categoría 11-12 años celebrado en mayo en Monclova, Coahuila. En esa ocasión, el guaymense saltó como integrante de la selección Sonora, donde obtuvo el campeonato de bateo, ya que conectó tres cuadrangulares y se ganó un lugar en la selección mexicana que viajó a Tainan.

Todo listo

Cabe destacar que el Torneo Internacional de Beisbol Joyas del Mar de Cortez se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto con la participación de 18 equipos, teniendo como sede la Unidad Deportiva de Guaymas y como subsede Empalme, región que fue confirmada hace unos días como parte del evento.

Alfredo Baca informó para los medios de comunicación que este próximo jueves se realizará la junta previa a las 19:00 horas en hotel Armida, donde estarán presentes los delegados de todos los equipos que verán actividad en Sonora.

Además de la presencia de 18 equipos de diferentes partes de México, al torneo también acudirán grandes personalidades del deporte, como: Alejo Ahumada, Nicolás García, Jesús 'Chito' López, Derek Bryant, Maximino León, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui