"No ganarán"; expiloto mexicano advierte a 'Checo' Pérez por su fichaje con Cadillac F1

Ciudad de México.- No todas las noticias del regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 son buenas, pues un expiloto mexicano le advirtió a 'Checo' sobre la realidad que se enfrentará en su regreso a las pistas; Guillermo 'Memo' Rojas se mostró contento, pero a la vez desconfiado sobre los resultados que tendrá el mexicano con Cadillac F1.

Rojas estuvo en la élite del automovilismo a lo largo de 31 años de carrera; participó en las carreras de resistencia más importantes del calendario de múltiples categorías. En total, obtuvo 28 victorias; entre las más importantes destacan los cuatro campeonatos de las 24 horas de Daytona, así como las 12 Horas de Sebring en 2014 y dos campeonatos de la European Le Mans Series.

En una entrevista, 'Memo' reveló que las primeras temporadas de Pérez y Bottas con Cadillac serán muy complicadas, pues al ser un nuevo equipo, estarán en un proceso de aprendizaje y descarta que puedan pelear con las primeras posiciones. "Cadillac hizo la mejor elección; uno de los retos que tiene una escudería es una curva de aprendizaje brutal que tiene por delante. Pensar en un campeonato para un equipo nuevo, yo lo descartaría. Pero nunca digas nunca. Yo creo que si Checo y Valtteri se metieran en un top ten de resultados, sería fenomenal".

De igual manera, el excomentarista señaló que si bien, en estos momentos, los pilotos mantienen una gran relación de amistad, al momento que se apaguen los semáforos y se muestre la bandera verde, la amistad se dejará de lado y comenzará una batalla de egos entre el dúo de pilotos. "La realidad es que tu principal enemigo, en un campeonato de carreras, es tu compañero de equipo. Todo ese amiguismo que a veces vemos en redes sociales, las actividades que les ponen a hacer, publicitarios, es pura hipocresía".

Sergio Pérez y Valtteri Bottas compartirán escudería por primera ocasión en su amplio paso por la Fórmula 1; el finlandés es uno de los pilotos más carismáticos que tiene el gran circo, por lo que los conductores de Cadillac fueron acogidos de manera instantánea por los aficionados.

