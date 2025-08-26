"No hay nada que demostrar": 'Checo' Pérez y sus primeras declaraciones como piloto de Cadillac

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La nueva escudería de la Fórmula 1 hizo el anuncio tan esperado sobre qué pilotos serían elegidos para compartir los monoplazas en su primer año en la categoría reina del automovilismo; la escuadra estadounidense de Cadillac confirmó al piloto finlandés Valtteri Bottas y al 'Ministro Mexicano de la Defensa', Sergio 'Checo' Pérez, el cual ya dio sus primeras impresiones y lanzó un mensaje contundente para sus detractores.

La madrugada del 26 de agosto, los seguidores del piloto mexicano recibieron la noticia más esperada en los últimos meses; a través de las redes oficiales del equipo, así como de la F1, se tuvo la publicación con la cual se confirmaron todos los rumores que han circulado en las semanas que la categoría ha tenido su parón de verano. Sin especificar los detalles contractuales, se comunicó la llegada de los experimentados conductores al undécimo equipo de la F1.

El piloto jalisciense ya dio sus primeras declaraciones siendo piloto oficial de Cadillac, en las cuales afirmó que su prioridad es disfrutar su tiempo restante en la F1 y señaló que no podía permitirse un retiro como fue su salida de Red Bull. "Para mí, se trata más de volver a disfrutar del deporte; quiero disfrutar del deporte, del deporte que amo, del deporte que tanto me ha dado. No podía permitirme dejar la F1 como lo hice el año pasado y por eso vuelvo con este nuevo proyecto. Más que nada, quiero disfrutar de este regreso", señaló ante los medios.

Cuando se le cuestionó sobre las expectativas que tienen los seguidores sobre su regreso al automovilismo, sobre todo por la manera en la que salió de su escudería anterior, Pérez recalcó que los pilotos que lo reemplazaron (Tsunoda y Lawson) han tenido un mal desempeño y se demostró que no era un problema de él. "Cuando ves la cantidad de puntos que han sumado, son como cinco puntos en toda la temporada. Así que creo que no tengo nada que demostrar en ese sentido".

Por último, señaló que le entusiasma ser parte de una escudería que apenas va iniciando y saber que aportará datos valiosos para el desarrollo del monoplaza. "Es un gran privilegio el ser parte de algo nuevo, algo que inicia desde cero y puedes poner toda la experiencia de todos estos años que ambos (Bottas) tenemos; es por lo que regreso, porque el proyecto realmente me fascina".

Fuente: Tribuna del Yaqui