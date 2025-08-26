Potros del Itson buscan cabalgar fuerte en la temporada 2025 de la Onefa

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la mira puesta en la final y con el objetivo de poner en alto el nombre de la institución a la que representa, el equipo Potros Itson se declara listo para su participación en la temporada 2025 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa).

En el marco del 70 aniversario del Instituto Tecnológico de Sonora, fue que se realizó la presentación oficial de la próxima campaña, acto que encabezó el rector doctor Jesús Héctor Hernández López, acompañado por autoridades y por el head coach del equipo, Jorge Aguilar Loredo, y que marcó el arranque de una aventura más para la escuadra blanquiazul y único representante del estado en esta competencia.

Se presentó oficialmente la campaña 2025 de Potros Itson

"Nos sentimos muy orgullosos de su esfuerzo, disciplina y de los resultados que han alcanzado. Sientan el respaldo de la universidad y pongan en alto el nombre de la institución", agregó Hernández López.

Por su parte, Aguilar Loredo señaló que el objetivo es alto, ya que aún continúa con la "espinita clavada" después de quedarse fuera de los playoffs la campaña anterior, por lo que en esta ocasión se "eleva la vara" con miras a llegar muy lejos en la campaña que está por iniciar.

Jorge Aguilar Loredo, head coach de los equinos

"Hemos trabajado muy duro; tuvimos un encuentro de preparación contra un equipo de los 14 Grandes de México, los Auténticos Tigres, jugamos contra el número dos de la nación y creo que el marcador no refleja el esfuerzo de los muchachos, que jugaron de tú a tú y creo que no estamos tan lejos de ese nivel".

"Tenemos la ruta marcada, nuestros objetivos claros y ese es un gran paso que dimos para conseguir nuestros objetivos; los muchachos están muy orgullosos de representar a una institución tan importante a nivel nacional", afirmó.

El rector hizo entrega de equipamiento a los jugadores

Los Potros participan en el Grupo Norte de la Conferencia Nacional, junto a las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Frailes de la Universidad del Tepeyac de la Ciudad de México, Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro.

La aventura del representativo del Tecnológico de Sonora inicia el 6 de septiembre, cuando visiten a los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro; para continuar de visita en la semana 2 en Ciudad Victoria, donde se medirán a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en el campo Eugenio Alvizo Porras. El 19 de septiembre se dará el kickoff de los Potros en casa, al recibir la visita de los Cimarrones de la UABC, en duelo programado a las 18 horas en el Campo Hundido de la Unidad Náinari.

Fuente: Tribuna del Yaqui